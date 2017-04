Slik mener Kripos-etterforskerne at de kan knytte Eirik Jensen til Cappelens hasjliga

Kripos har avgitt etterforskerne Vidar Sæther og Espen Isaksen for å analysere tilgjengelig datamateriale etter pågripelsene av hasjsmugleren Gjermund Cappelen og politimannen Eirik Jensen.

Etter flere måneder med analysearbeid forklarer de seg denne uken for Oslo tingrett.

Med plansjer og tidslinjer vil de gjennom tre dager - tirsdag til torsdag - legge frem sine funn etter å ha lagt sammen analysene av kontantinnskudd, pengeoverføringer, sms-er, e-post, bankkort, flybilletter, bompasseringer og andre tilgjengelige spor for å plassere de tiltalte i tid og rom i forhold til hverandre og påstandene i tiltalen.

Mangler direkte bevis

Kripos har ikke funnet direkte overføringer av penger fra Cappelen til Jensen eller konkrete meldinger som knytter Jensen til hasjtrafikken. Men de to etterforskerne mener at de har avdekket at han har spilt en rolle.

Ett eksempel er sms-utvekslingene mellom Cappelen og Jensen og Cappelen og hans nærmeste betrodde i slutten av april 2011. Typisk for tiden forut for de påståtte innførslene er at det har vært sms-utveksling som kan tyde på en stemning av mas og utålmodighet.

20. april 2011 hadde Cappelen denne sms-utvekslingen med sin mest betrodde medarbeider i hasjligaen:

Cappelen (11:27): «Noe nytt fra kommunen?»

Kompisen (11:31): «Ja, da er på tråen til deg litt senere i dag»

Cappelen (12:18): «Setter meg i taxi om 30 min.»

Kompisen (16:17): «Endelig fikk’en ut finger’n, alt i orden, kos deg, snakkes fredag»

Cappelen (16:17): «Wow!!»

En snau time etterpå ble følgende sms registrert fra Eirik Jensen:

(17:13): «Nå ser det fint ut.. stille og sol»

Etterforskerne mener at «kommunen» er synonymt med hasjleverandøren og at Cappelen her fikk beskjed om at et forventet parti på rundt 200 kilo hasj fra Nederland akkurat hadde ankommet.

– Trygt med solfaktor

To dager etterpå sendte Jensen en ny melding der han skrev at det var «trygt med rett solfaktor».

Cappelen har forklart at denne meldingen for ham betød at hasjvirksomheten kunne foregå trygt. Jensen har derimot forklart at det er så enkelt som at det dreide seg om påskeværet i Rauland, der han befant seg.

Borgarting reduserte straffen for Cappelens hasjkompiser

Kripos-etterforsker Vidar Sæther påpekte at han finner det påfallende å sende en sms om solfaktor ved 22-tiden om kvelden.

Kommunen = kommunen?

Advokat John Chr. Elden påpekte at det faktisk kunne være så enkelt som at «kommunen» faktisk er kommunen. Det er dokumentert at Cappelen på samme tidspunkt hadde en sak gående med kommunen om salg og fradeling av barndomshjemmet i Marstranderveien i Bærum.

Tiltalen har 21 punkter som gjelder hasjinnførsler fra Nederland, Spania og Danmark.

Av disse påståtte innførslene er det i tiltalen bare to partier som faktisk er dokumentert ved beslag: Det ene beslaget skjedde 6. juni 2012, da 177 kilo fra Nederland ble stanset på Svinesund. I tillegg beslagla svensk politi 186 kilo fra Danmark den 24. mai 2013.

– Skulle passe på

Cappelen har påstått at Jensens oppgave var å sjekke at kysten var klar og at politiet ikke var på sporet av dem. Først ble det hevdet at Jensen hadde sørget for sikre passeringstidspunkter på grenseovergangene, men det er senere blitt avvist, fordi det rett og slett ikke kan ha vært mulig for ham.

Tiltalens påstand er at Jensen mot betaling har varslet Cappelen «om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten, og derigjennom kunne kunne redusere risikoen for at denne ble avslørt (...)».