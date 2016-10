Slo kjæresten bevisstløs med kjevle på julaften

Den 33 år gamle mannen av pakistansk opprinnelse var gift, hadde tre barn og jobbet som taxisjåfør. En sen kveld traff han en 27 år gammel kvinne fra Romania, som arbeidet som prostituert ved Akershus festning. De to innledet et forhold, og reiste til London for å gifte seg i en moské.

Forholdet ble stadig mer turbulent og voldelig. Etter å ha blitt mishandlet en natt, rømte kvinnen ved å hoppe ned fra balkongen. I fallet brakk hun en arm, et ben og fikk skader i ryggen.

Slått bevisstløs på julaften

En av de grove voldsepisodene skjedde julaften 2014. Kvinnen ble slått med knyttneve i ansiktet, i hodet og på armene. Da hun forsøkte å rømme ut på balkongen ble hun innhentet og sparket flere ganger i hodet og brystet med kneet, før hun ble dratt etter håret inn i leiligheten slik at hun besvimte.

Etter å ha fått et glass vann kastet i ansiktet, våknet kvinnen. Voldsbruken fortsatte med knyttneveslag og slag med en kjevle mot armene og bena, slik at kvinnen fikk hevelser og blåmerker i ansiktet og flere steder på kroppen.

27-årigen følte seg truet på livet, og fikk råd av politiet om å forlate Norge.

– Veldig, veldig grov vold

– Det er snakk om veldig, veldig grov vold i forhold til hva Oslo krisesenter er vant til, sa et vitne fra krisesenteret da saken var oppe i Oslo tingrett i januar i år.

Tingretten dømte den 33 år gamle mannen til fire års fengsel for grov vold mot sin rumenske kjæreste, og for å ha skamslått den knapt fire år gamle sønnen til en ny kjæreste så hodet hovnet opp og var fullt av gule og blå merker.

– Det var ekkelt å se på, sa mannens forsvarer Racha Maktabi da bildet av den mishandlede gutten ble vist på storskjerm i tingretten.

Grov vold ble avløst av kjærlighet og kos

Før hun forlot landet, avga den 27 år gamle kvinnen rettslig forklaring som ble lest opp i tingretten. Her forklarte hun detaljert om gjentatt grov vold, avløst av perioder med kjærlighet og kos, fra desember 2011 til januar 2015.

- Kjærligheten gjorde meg blind, forklarte hun.

– Hun slo seg selv med kjevlen. Derfor måtte jeg slå henne for å få henne til å slutte, forklarte 33-åringen, som avviste at han hadde mishandlet kjæresten.

Mannen hadde jevnlig samvær og kontakt også med sine første kone og de tre barna, og sa i retten at han hadde rett til å være gift med fire kvinner på samme tid.

Håkon Letvik

Overlege: «Noe av det verste jeg har sett»

Under rettssaken var det også omfattende bevisførsel rundt den fire år gamle gutten som var sønnen til en ung kvinne 33-åringen ble kjæreste med etter at slapp ut av varetekt for mishandling av den første kjæresten.

En overlege fra barneklinikken på Akershus universitetssykeshus karakteriserte skadene som «noe av de verste han hadde sett» da han vitnet i tingretten. I tillegg til store skader i hodet, med et gjenklistret øye, hadde gutten blåmerker på halsen, brystet, ryggen og på et ben. Sår i munnen gjorde at det tok en uke før han kunne spise på normalt vis.

I dommeravhør sa gutten at morens kjæreste hadde slått ham flere ganger med knyttneve. Da hadde han allerede fortalt om volden til farmoren sin og på sykehuset.

33-åringen hevdet at gutten hadde skadet seg under fotballspilling og lek, eller at det var moren som hadde slått ham.

– Små barn er spesielt sårbare

– Små barn er spesielt sårbare. Alder og utvikling kan gjøre det vanskelig for dem å redegjøre for et hendelsesforløp. Dette barnet klarte til tross for sin unge alder å gi detaljerte beskrivelser i såkalt tilrettelagt avhør på Barnehuset, noe som ble lagt til grunn av retten, sier politiadvokat Ross Wessel.

Bistandsadvokat Halldis Winje sier at den grove volden kunne fått langt mer alvorlige følger for den lille gutten, men at han likevel har hatt sterke psykiske ettervirkninger, og har fått oppfølging.

Håkon Letvik

I Oslo tingrett ble den unge gamle familiefaren dømt til fire års fengsel for vold «av til dels svært grov karakter». Han måtte betale den 27 år gamle eks-kjæresten 150 000 kroner i erstatning, mens han ble dømt til å betale den lille gutten 40 000 kroner i oppreisning.

– Har vurdert faktum feil

– Vi synes at dommerne har vurdert faktum feil, sier advokat Racha Maktabi, som mente det ikke kunne bevises at det var 33-åringen som hadde stått bak voldsbruken.

I sin prosedyre i tingretten la hun også vekt på at den tiltalte på grunn av sin kulturelle og religiøse bakgrunn hadde problemer med å håndtere at kjæresten var prostituert. Tingretten avviste at dette var formildende.

Den dømte anket dommen til Borgarting lagmannrett, fordi han mente han var uskyldig. Lagmannsretten avviste anken. Det samme har Høyesterett gjort. Dommen er dermed rettskraftig og den dømte soner nå straffen. Under ankerunden byttet mannen forsvarer, til advokat Marius Dietrichsson.

Påtalemyndigheten fornøyd

– Påtalemyndigheten er fornøyd med utfallet av saken, og mener retten har utmålt en straff i tråd med gjeldende rettspraksis. Dommen har tatt hensyn til alle skjerpende omstendigheter, som at volden har skjedd gjentatt, ved bruk av redskaper, og at den har karakter av mishandling. Domfelte er i tillegg dømt for å ha utøvd vold mot et lite barn, noe som skjerper straffen ytterligere, sier politiadvokat Siri Ross Wessel.

Hun var sammen med Trine Dyngeland aktor i saken.