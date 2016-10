Høstsol fra skyfri himmel og krystallklar luft. Folk på Østlandet kan glede seg over en helg med fantastisk høstvær med en sol som stadig er i stand til å varme.

En væropplevelse i sterk kontrast til det mange andre i landet våknet til på lørdag – den siste dagen med sommertid.

Ludvik Killingberg/Adressa

Spar frem hagemøblene

For eksempel Oslomannen Tryggve Tellefsen som hadde tatt turen til huset han eier på Oppdal fredag. Tidlig lørdag var eiendommen og resten av bygda dekket med 25 cm snø.

– Planen var å klargjøre for vinteren denne helgen, men nå må jeg heller måke frem det som skal inn, sier han til Adresseavisen, og humrer over at han ikke engang har rukket å rydde bort hagemøblene.

Oppdal er ifølge Meteorologisk institutt stedet i Trøndelag som har fått mest snø i løpet av natten. Men en del steder i landet har den hvite nedbøren allerede begynt å bygge på seg.

Rolf Øhman

Det ikke helt ukjente fjellet Mannen i Møre og Romsdal topper i øyeblikket listen med en snødybde på 67 cm, mens Langvassbukt i Troms og Grotli i Sogn og Fjordane følger hakk i hæl med henholdsvis 64 og 46 cm.

Ludvik Killingberg/Adressa

Håp for snøentusiastene

På Østlandet vil det fine høstværet holde seg til og med søndag. Så trekker nedbøren inn.

I første omgang blir det som regn de fleste steder, foreløpig må man opp i nærmere 1000 meters høyde for å finne snø. Men ifølge meteorologen vil temperaturene synke fra tirsdag, og med den mulighetene for snø også i noe lavere strøk.

– Til neste helg bør det være håp om å finne noe snø flere steder på Østlandet for de aller ivrigste, i hvert fall i områder over 700 meter, sier vakthavende meteorolog Nina Larsgård.

I Troms og Finnmark vil snøen trolig falle også i lavlandet nærmere helgen.

Med andre ord: Vinteren er i rute.