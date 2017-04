Snøskred i Svolvær – uvisst om noen er tatt

Politiet i Midtre Hålogaland skriver på Twitter at det er kommet en foreløpig melding om at det er personell i skredområdet, og at det er uklart om noen er tatt eller skadet.

Skredet skal ha gått i området Geitgaljen skriver politiet på Twitter.

Ifølge Lofotposten kan man ikke se noen rassone fra veien, men ifølge lokalbefolkning kommer det kommer folk ned fra fjellet.

Avisen skriver at det skal ha vært svært stor trafikk inn mot fjellet i dag.

Skredet ble meldt ved 14.30-tiden onsdag.

VG har snakket med redningsleder i Hovedredningssentralen Nord-Norge Lars Nedrevåg.

– Det ser ikke ut til at noen er tatt av skredet, men vi jobber med å bekrefte dette.

Svolvær, foreløpig melding om at det er personell i skredområdet der skredet har gått, uklart om noen er tatt av skredet — Midtre Hålogaland (@politiMHPD) April 12, 2017

