I forkant ble det snakket om både 20, 30, 40 og noen skrev til og med om 50 centimeter i sesongens første snøfall i Oslo-området. Sannheten viste seg å være nærmest 20, gjerne litt under.

Som vanlig kom vinteren brått og helt uventet. det skapte store problemer i trafikken

– Det spørs hvor du er. Generelt er det kommet mest nedbør i vestlige områder. Aller mest nedbør er det kommet langs kysten. Enkelte steder er det registrert 100 millimeter nedbør i løpet av lørdag, sier statsmeteorolog Siri Wiberg Horjen, som lørdag kveld vurderte å ut obsvarsel fordi man frykter enda mer nedbør og lokale oversvømmelser langs kysten i Agder-fylkene.

Selv har hun har kjempet med snøskuffe mot naturkreftene i Lommedalen.

– Og der var det mer enn 20 centimeter snø. Lenger øst i Oslo-området er det kommet mindre.

Løyper kjøres i Oslomarka

Løypesjef Hege Blichfeldt Sheriff i Skiforeningen melder om samme tendens som meteorologen.

– Det er kommet mye snø i vestlige og til dels nordlige strøk, men overraskende lite i øst og sørøst. I Vest-Marka er det veldig bra forhold. Der har de vært ute med stor løypemaskin, og det krever en del snø, sier hun.

– Det er ganske mye som er kjørt opp. Men det er ikke tele i bakken, vi må holde oss på jevnt og tørt underlag som for eksempel skogsbilveier og golfbaner. I terrenget blir det fort vått.

Søndag regner løypesjefen med gode forhold enda flere steder. Hun henviser til løypemeldingen, og har noen favoritter:

– Ved Svartbekken og inn fra Fossum er det fint. Oslo kommune har kjørt løyper fra Frognerseteren til Ullevålseter, og mye i Lillomarka. Innerst i Sørkedalen skal det også være bra, men det kan være varierende forhold til man kommer litt opp i høyden, for eksempel til Lysedammene.

I mer urbane strøk sliter Ruter noen steder med dårlig feste og andre steder med andre kjøretøyer som ikek komemr frem og sperrer trafikken. En rekke bussavganger er forsinket eller innstilt i påvente av strøbil.

Frode Sætran

Snøen blir liggende

– Hva skjer videre?

– Snøværet er i ferd med å gi seg. Mange steder kommer det litt til, men vi snakker ikke om mer enn et par centimeter. Og så er det over for denne gang. Vi kan ikke se noen flere nedbørsområder.

Det betyr at brøytemannskapene får tid til å rydde unna, og politiet får tid til å legge om til vinterdekk

– Hva med temperaturen?

– Den vil holde seg på minussiden. Konklusjonen blir dermed at det i denne omgang ikke kommer mer snø enn det som er kommet søndag morgen. Men den snøen som er kommet, den blir liggende så langt våre prognoser ser, og det er ti dager fremover, sier Wiberg Horjen.

Alpinåpning

Ola Matsson

Og det er musikk i ørene til Espen Bengtson, som er daglig leder i Oslo Vinterpark. – Det har ikke vært stabilt kaldt så lenge så tidlig på veldig mange år. Vi har satt 26. november som åpningsdato, men hvis det holder seg kaldt og vi får lagt en skikkelig såle – vi åpner ikke så tidlig uten at vi har en skikkelig såle som tåler en kakelinne – så kan det bli åpning allerede kommende helg, sier Bengtson.

Til helgen blir det ifølge skiinfo.no også åpning i Hafjell (lørdag) og Kvitfjell (torsdag). På Norefjell åpner heiser og bakker «midt i november», mens Skistar opplyser at de ikke har konkrete datoer for når de åpner anleggene i Hemsedal og Trysil.

Det varierer veldig fra år til år når den første snø faller.

Det er ikke bare amatører som sliter med å mestre bilen på snøføre, det har også Petter Solberg slitt med.