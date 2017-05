KRISTIANSAND: Det siste året har det vært et svært strengt sikkerhetsregime rundt den nå 16 år gamle gutten. Årsaken er at risikoen for at han skal begå ny vold er vurdert som høy.

Men i en dom fra før påske, kommer Kristiansand tingrett med sterk kritikk av hvordan han behandles av barnevernet. Gutten er blitt utsatt for ulovlig tvang og frihetsberøvelse, etter grunnloven og de europeiske menneskerettighetene.