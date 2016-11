Søk etter tre omkomne fortsetter

Politiet på Romerike opplyser ved 11-tiden søndag at det gjennomføres søk så lenge det er dagslys, og at det så langt ikke er gjort noen nye funn.

I letearbeidet benyttes det nå blant annet gravemaskiner. Mannskaper fra politiet går igjennom massene som gravemaskinene tar ut.

– Vi er i gang med å søke oss videre, men akkurat nå har vi stoppet opp litt for å se nærmere på massene vi har tatt ut, sa stabsvakt i Øst politidistrikt, Svenn Kjetil Ryen, til Romerikes Blad ved 10-tiden søndag.

Hans O. Torgersen

Dette gjøres blant annet for at geologene skal kunne gjøre videre sikkerhetsvurderinger for resten av området.

– Etter at geologene har fått gjort en vurdering av massen vi har tatt ut, vil vi fortsette å søke der vi søkte lørdag, og gjennom det planlagte området, opplyser Ryen.

I alt seks arbeidere fra Litauen jobbet med skogsarbeid da raset gikk. Tre av dem klarte å rømme unna leirmassene, mens tre menn på 43, 27 og 47 år ble tatt av det massive skredet.

Raset var minst 400 meter bredt og nesten 300 meter langt. (NTB)