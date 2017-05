Solberg: – Takk for at dere er dere selv

Festmiddagen er regjeringens gave til kongeparet i anledning 80-årsdagene. Solberg beskrev hvordan Norge har forandret seg i tiden etter at kongen og dronningen ble et par.

Tiltaleform og høflighet er en annen, og i dag hender nok at mange snubler litt i tiltaleformen, bemerket statsministeren.

Kjønnsrollene har også endret seg betydelig, og der har kongeparet bidratt for å vise nye takter, fortsatte Solberg. Hun beskrev hvordan mange kvinner har tatt steget ut i arbeidslivet.

– Til og med rollen som kronprinsesse og dronning er forandret. Der har dronningen vært tøff og brøytet vei, og gjort livet lettere for dem som følger i dine fotspor, sa hun.

– Vanlige mennesker

– Dere er – unnskyld at jeg sier det – vanlige mennesker med helt uvanlige jobber. Dere har små og store bekymringer, små og store gleder. Dere har barn og barnebarn. Og dere har hverandre. Og så har dere oss. 5 millioner nordmenn som alle føler at vi eier en liten del av dere, sa Solberg.

Kongeparet har fulgt Norge vokse fra et relativt fattig land til et av de mest velstående i Europa. Men i en verden preget av uro og konflikter, representerer kongeparet en enestående kontinuitet i samfunnet, mente hun.

– Takk for at dere er dere selv. Og takk for det dere er for alle oss andre, avsluttet Solberg, før hun ønsket til lykke med 80-årsdagene.

Laks og lam på menyen

Sjøkreps fra Frøya og variasjoner av laks sto på menyen under festmiddagen i Operaen.

Til forrett fikk gjestene sjøkreps fra Frøya, norsk salsa verde med grillet, hvit asparges og syltet melon. Deretter fulgte variasjon av laks, med agurk, eple og avokado, syrnet rørosrømme og speileggmasjones.

Hovedretten på var ytrefilet av lam med syrlig sommerkål med gressløk, blomkålkrem, syltet purre og rødvinssaus.

Til dessert ble det severt lakris- og sjokoladetrøffel, kirsebærclafoutis, aprikospannacotta og rabarbrakompott.