Sommerdekk skaper kaos på E18

Er du på stedet? Send oss bilder på aptips@aftenposten.no

Vinterværet var grundig varslet, men skaper likevel problemer. Biler med sommerdekk i vinterværet fører til kaotiske tilstander på E18 gjennom Telemark lørdag ettermiddag.

Ved Lannerheia mellom Porsgrunn og Larvik har politiet måttet stoppe trafikken helt i sørgående retning for å brøyte, forteller operasjonsleder Geir Kastmo i Telemark-politiet.

– Det som skjer er at det kommer kjøretøy med altfor dårlige dekk. Mens våre patruljer har vært på stedet, har det kommet biler som blir stående og spinne på sommerdekk, og vogntog som er altfor dårlig skodd. Da stopper det opp. Sommerdekk er helt ubrukelig nå.

- Har vogntogene også sommerdekk?

- Noen av dem har i hvert fall altfor dårlige dekk for de forholdene de møter nå.

Utrykningspolitiet er også til stede på E18.

Porsgrunn kl. 1524, E18 Lanner, fører anmeldt for å ha kjørt på slitte sommerdekk, førerkortbeslag, kjøreforbud. — Politiet Telemark (@polititelemark) November 5, 2016

Politiet vurderer sterkt beslag av førerkort der biler er utstyrt med sommerdekk på føre vi idag opplever. — Politiet Telemark (@polititelemark) November 5, 2016

Køen forplanter seg

Den største flaskehalsen er ifølge politiet en bakke ved Lannerheia.

– Derfra forplanter det seg voldsomt, sier Kastmo.

– Har det vært noen ulykker?

– Nei, det har vært noen uhell, også i denne køen. Vi har hatt et par uhell med kollisjon, men det er ikke meldt om personskade.

Trafikkproblemene har forplantet seg oppover i Vestfold, bekrefter politiet i fylket.

– Nå går det i mellom 50 og 70 kilometer i timen på E18, sier operasjonsleder Kjetil Indahl i Vestfold-politiet ved halv fire-tiden.

Han understreker at det er bra at folk er forsiktige med farten på skummelt føre.

Venter på hjelp

Tidligere på dagen måtte politiet selv ha hjelp med å komme opp av grøften, da en politibil i Østfold rykket ut til en ulykke på sommerdekk.

Også i Vestfold registrerer politiet flere biler som har problemer på grunn av for dårlige dekk.

– Noen oppdager at dette ikke er føret for dem, kjører til siden med nødblink og rekvirerer berging. De har blitt tauet av veien, og ventet der på at familiemedlemmer skal komme med vinterdekk så de år lagt om. Men med en gang noen stopper med nødblink, dannes det kø, sier Indahl.

Han sier at de ikke har fått meldinger om alvorlige hendelser langs E18 i Vestfold som følge av problemene.