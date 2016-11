Sørum kommune vil ha ekstern skredgransking

– Vi har sendt et brev til fylkesmannen hvor vi ber om at det blir satt i gang en ekstern gransking av skredulykken, sier ordfører Marianne Grimstad Hansen til NTB.

Hun understreker at det er avgjørende for granskingens uavhengighet og troverdighet at kommunen selv ikke engasjerer noen til å granske hendelsen, og det er derfor fylkesmannen nå blir koblet inn. Hansen mener det er naturlig at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) står for granskingen.

Olje- og energiminister Tord Lien sier det skal settes av ressurser til en gransking av skredulykken i Sørum.

– Jeg vil være veldig tydelig på at hvis noen vil utføre en gransking, som ordføreren gir inntrykk av at hun vil, så skal kompetansen og kapasiteten i NVE være tilgjengelig, sa Lien til NTB i forbindelse med befaringen på rasstedet onsdag.

Utløses oftest av menneskelig aktivtet

NVE slo fredag fast at raset i Sørum var et kvikkleireskred. Slike skred utløses som regel av menneskelig aktivitet, som deponering av masser eller grave- og sprengningsarbeid, ifølge NVE.

Årsaken er så langt ikke klar, men Aftenposten fortalte fredag at Sørum kommune hadde slått fast at utenfor skredområdet var utenfor fareområde for kvikkleireskred, noe geologene mener er feil forståelse.

Ifølge Teknisk Ukeblad ble det også lagret mer masse enn lovlig på et deponi like ved rasstedet, noe som førte at deponiselskapet måtte betale kommunen 200.000 kroner.

Mandag ble det klart at det er igangsatt etterforskning.

Leter videre etter omkomne

– Store deler av Romerike består av kvikkleire. Derfor blir grunnen undersøkt geologisk hver gang det skal settes i gang arbeid som berører grunnen. Det ble gjort også her. Men nå må vi gå inn og se om undersøkelsene var tilstrekkelige, eller om noe burde ha vært gjort annerledes. Det er det for tidlig å si nå, sier ordføreren til NTB.

Samtidig forsetter søket etter de tre antatt omkomne litauerne på syvende dagen.

I likhet med de foregående dagene er det gravearbeid og søk som er på planen.

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) skal onsdag møte ordfører Marianne Grimstad Hansen, som tirsdag uttalte at granskingen etter skredet ikke er kommet i gang hos kommunen.

Representanter for Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og politiet skal gi statsråden en orientering om kvikkleireskredet, og om forholdene som begrenser søket.