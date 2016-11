Sørum kommunes vedtak: «utenfor fareområde for kvikkleireskred»

Letemannskapene har funnet en hanske og en motorsag som kan tilhøre de tre litauerne som er savnet og antatt omkommet etter leirraset i Asakveien på Sørum torsdag ettermiddag.

Raset var 400 meter bredt og nesten 300 meter langt.

Seks skogsarbeidere som jobber på en gård i nærheten var i området og drev med skogsarbeid da raset gikk.

Fredag ettermiddag gikk politiet inn i rasområdet med hunder for å søke etter de antatt omkomne på 43 år, 47 og 27 år, men da søket ble avsluttet ved 17-tiden var de fremdeles ikke funnet.

Mye kvikkleire

På Romerike er det mye kvikkleire, men Sørum kommune ga i 2013 tillatelse til nydyrking og planering på grunnen til Asak gård der skredet gikk.

I kommunestyrets vedtak står det at «Kvikkleirekart fra NGI viser at omsøkt areal ligger utenfor fareområde for kvikkleireskred». Vedtaket ligger på Sørum kommunes hjemmeside.

«Utenfor fareområde»

NGIs (Norges Geotekniske Institutt) Bjørn Kalsnes, fagansvarlig for i avdeling for risiko, skredgeoteknikk og klimatilpasning, er ikke helt enig i den beskrivelsen.

– Det står utenfor fareområde, er det feil?

– Det tyder på feil forståelse, i hvert fall. Ved inngrep i potensielle kvikkleireområder skal man følge NVEs kvikkleireveileder fra 2014. At området ikke ligger i en definert faresone er ingen friskmelding i så måte.

Ut fra bildene fra rasstedet mener han at det er liten tvil:

– Vi er relativt enige om at dette ser ut som klassisk kvikkleireras.

Kalsnes leder nå samarbeidet mellom Sørum kommune, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og NGI. Informasjon om grunnundersøkelser i området er innhentet og det arbeides med nye grunnundersøkelser for å vurdere stabilitetssituasjonen i områder rundt skredet.

Regionsjef Petter Glorvigen i NVE sier til NTB at menneskelig aktivitet kan ha bidratt til å utløse leirskredet som torsdag tok tre liv i Sørum, men at det er altfor tidlig å konkludere om dette er årsaken til det massive leirraset.

Det har blant annet i lengre tid vært veiarbeid i området. Den første delen av en ny fylkesvei skulle formelt ha åpnet 22. november. Men torsdag ble deler av veien tatt av leirskredet.

Ordføreren: - Nå må vi først håndtere ulykken

Ordfører Marianne Grimstad Hansen i Sørum kommune sier at deres fokus er å trygge situasjonen for dem som bor i nærheten og ta hånd om de berørte. Tre arbeidskolleger reddet seg ut av skredet, og en familie på fem som er blitt evakuert fra et hus i utkanten av skredet. Kommunen bistår dessuten politi og geoteknikere med mannskap og utstyr til søk og sikring av området.

– Ifølge kommunens vedtak til nydyrking på området der skredet gikk, står det at «Kvikkleirekart fra NGI, viser at omsøkt areal ligger utenfor fareområde for kvikkleireskred». Men NGI mener det er feil forståelse, i et område med så mye kvikkleire skal NVEs kvikkleireveileder følges. Vet du om kommunen har gjort det?

– Jeg har ikke mulighet til å svare på det nå. Først må vi håndtere ulykken. Så vil vi naturligvis se nærmere på alt som ligger tilbake i tid, og på hvordan vi skal gjøre det fremover i tid, sier Hansen.

– Men dere kjente til at det er mye kvikkleire i dette området?

– I hele Romerike er det mye kvikkleire. Mange av oss bor på utrygg grunn, det er vi godt kjent med.

– Har kommunens vurderinger vært tilstrekkelig gode i dette tilfellet?

– Vi er veldig gode kunder av geotekniske tjenester. Men det vil alltid være spørsmål om hva som er tilstrekkelig, det tar vi etter hvert, sier ordfører Hansen.

Undersøkt i fjor

Bjørn Kalsnes i NGI sier at det er gjort en god del undersøker i områdene rundt rasområdet, med varierende funn når det gjelder kvikkleire. Nord for rasområdet er det ikke påvist kvikkleire.

– Men områdene sør for rasstedet og på den andre siden av ravinen har man identifisert kvikkleire i grunnen. De siste undersøkelsene ble gjort så sent som i fjor, sier Kalsnes.

Fakta: Årsaker til kvikkleireras Det er normalt to årsaken til kvikkleireras: Naturlige årsaker som erosjon langs bekker og elver, spesielt utsatt ved store nedbørperioder. Menneskeskapte årsaker som anleggsarbeid, konstruksjonsarbeid eller grøfting som kan endre stabilitetsforholdene i en skråning. Det skal ikke mer til enn en lastendring, enten ved pålasting på toppen eller at man tar ut masse og avlaster et kvikkleireområde på en ugunstig plass. Kvikkleiren består av partikler som nærmest er et korthus. En forstyrrelse får korthuset til å kollapse og kvikkleiren går over fra fast til flytende konsistens uten motstand. (Kilde: NGI)

HANS O.TORGERSEN

Mange ras

Pensjonert bonde Ragnar Klemetsrud har bodd i det rasutsatte området hele livet. Familiegården grenser til rasområdet. Han sier at det er velkjent at dette er et rasfarlig område.

– På 1960-tallet hugget jeg trær på nedre del av rasområdet, og da jeg kom tilbake til det samme området året etter, var det gått mange ras der. Det har vært mange mindre ras i dette området, sier Klemetsrud.

NVE beroliger folk

Etter skredet på Sørum torsdag har NVE fått flere spørsmål om det er trygt å bo på kvikkleire. – Jeg forstår godt at folk er bekymret, men jeg kan berolige folk, sier regionsjef i NVE Petter Glorvigen. – Så lenge det ikke foregår ukontrollert byggeaktivitet, graving eller at elva graver (eroderer), så er det liten sannsynlighet for at et skred utløses.