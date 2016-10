Søskenbarn: –Tiltalte sa at utro kvinner kan man slå ihjel

Onsdag fortsatte rettssaken mot den 51 år gamle mannen som er tiltalt for forsettlig drap på sin kone (42) på Gran på Hadeland 9. januar i år. Han nekter straffskyld etter tiltalen, og har sagt at skuddet var et vådeskudd.

I Gjøvik tingrett fikk retten høre vitnemål blant annet fra to av tiltaltes søskenbarn.

Beskrevet som hissig

– For ti år siden opplevde vi et samlivsbrudd i familien. Det var ikke snakk om noen utroskap her, men jeg husker godt at tiltalte sa at kvinner som var utro kunne man bare slå i hjel, sa 56-åringen i retten.

Han karakteriserte tiltalte som en hissigpropp med få venner, som når han hadde fri dro til skogs for å jakte.

Også et annet søskenbarn husket episoden om hva som kunne skje med kvinner som brøt ut av ekteskapet:

– Tiltalte sa at om han opplevde at kona gikk fra ham, så ville han drepe henne. SIden har denne uttalelsen ligget og gnagd i hodet mitt, og da jeg skjønte at det var trøbbel i ekteskapet tenkte jeg på dette utsagnet, sa 61-åringen.

– Dette har jeg aldri sagt, sa drapstiltalte da han fikk mulighet til å kommentere søskenbarnas vitneprov. .

Fikk beskjed samtidig

Fredag 8. januar om ettermiddagen fortalte avdøde både sin ektemann gjennom 19 år og den nye kjæresten at hun nå ville flytte ut. Dagen etter ble hun skutt sitt eget hjem.

Onsdag vitnet kjæresten i Gjøvik tingrett. De møttes senhøstes i fjor, og ved juletider begynte de å planlegge en felles fremtid:

– Vi hadde vært på én visning sammen, og bestemte oss for å prøve å få til et forhold kort etter det, sa 44-åringen.

Også avdødes mor valgte å ta plass i vitneboksen. Hun karakteriserte sin tidligere svigersønn som «ilter» og «bråsint», men også hjelpsom:

– Det var dårlig kommunikasjon de to imellom. Men vi hadde et greit forhold og omgikk hverandre som normale folk, sa hun.

– Skjønte det var en annen

Avdødes bestevenninne forklarte at hun alt i februar 2015 fikk høre at avdøde ønsket å flytte ut, men at hun valgte å bli i ekteskapet:

– Men i fjor sommer skjønte jeg at hun hadde truffet en annen mann, sa vitnet.

– Du og barna var ofte på ferie sammen avdøde og hennes barn - var tiltalte med? spurte aktor Jo Christian Jordet.

– Nei, han var bare med på sydenturer. Sommerferien sparte han alltid til elgjakten, fortalte venninnen.

Tiltaltes sjef i skogen karakteriserte ham som en en dyktig kollega som tok fagprøven som skogsarbeider:

– Han var flink til å forhandle med grunneierne, og var svært kunnskapsrik om når de forskjellige områdene var plantet. Men vi måtte også ta hensyn til at han ikke gikk så godt sammen med noen når vi satte sammen arbeidslagene, sa han.

Partnere står bak ett av tre drap i Norge: Dagen etter at hun sa at ekteskapet var over, ble hun skutt

Per Annar Holm

- Skudd avfyrt med ett kilos trykk

Onsdag morgen fikk retten høre to Kripos-eksperter forklare seg om våpenet som ble brukt, en «Tikka 6,5» Krag-Jørgensen-rifle.

Laboratorietester viser at våpenet trolig ble avfyrt på 25–40 centimeters avstand:

– Dette en middels kraftig rifle hvor trykket på avtrekkeren kan justeres mellom ett og to kilo. Vi måtte bruke ett kilos trykk for at et skudd skulle gå av, forklarte overingeniør Morten Støen i Kripos.

– Ikke hørbar livredning

En av landets fremste eksperter på å analysere lyd fikk også forklare seg i retten:

Etter å ha «vasket» det ti minutter lange opptaket hvor tiltalte ringer AMK-sentralen og forteller at han har skutt kona med et vådeskudd, har han kommet frem til at det nesten ikke ble utført effektiv førstehjelp før politiet kom frem til åstedet:

– Etter fem minutter og åtte sekunder kan vi høre at det gis hjertekompresjoner i ti sekunder, men dette er også det eneste forsøket vi kan høre, sa Truls Birkeland fra firmaet Engine Ears.

