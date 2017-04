Sp med mistillitsforslag mot Helgesen i ulvesaken - Ap bestemmer seg tirsdag

– Helgesen har undergravd Stortingets vedtak i ulvesaken. Ulvekonflikten har aldri vært større, så vi kan dessverre ikke lenger si at vi har tillit til ham, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum til NRK etter at Stortinget har avvist Helgesens forslag om å endre naturmangfoldsloven.

– Vi vil fremme forslag om at Helgesen må fratre sin stilling, sier Vedum.

Aps Terje Lien Aasland har tidligere sagt at Ap vurderer å fremme mistillitsforslag mot Helgesen. Nå sier han at debatten i Stortinget tirsdag, om ulvesaken, vil avgjøre om Ap har tillit til statsråden.

– Svarene Helgesen gir i debatten vil avgjøre om vi har tillit til Helgesen eller ikke, sier Aasland.

Det er ikke ventet at andre enn Ap kan støtte mistillitsforslaget. Dermed blir det neppe flertall bak Sps forslag.

Det var NRK som først meldte om saken.

Fakta: Fakta om ulvestriden i Høyre I rovdyrforliket fra mai i fjor ble Høyre enige med Ap, Frp og KrF om et bestandsmål på fire til seks ulvekull per år. Av disse skal tre være helnorske. I 2016 økte bestanden med sju helnorske kull og fire kull i grenseområdene.

Ulvebråket startet før jul da miljøminister Vidar Helgesen slo fast at det bare finnes lovhjemmel til å ta ut 15 av de 47 ulvene rovviltnemndene hadde vedtatt å skyte.

Ingen ulver skulle skytes innenfor ulvesonen, som er området der Stortinget har vedtatt at det skal få være ynglende ulv i Norge. Helgesen viste til at gjeldende regelverk ikke åpner for lisensfelling i sonen.

Helgesens beslutning fikk sterk kritikk også i eget parti. I Hedmark Høyre meldt flere seg ut av partiet i protest.

3. mars foreslo Helgesen å endre naturmangfoldsloven, slik at det blir lettere med lisensjakt på ulv i ulvesonen.

– Useriøst av ulvepopulistene

SVs Heikki Eidsvoll Holmås sier det må andre grunner til for at det skal være et poeng å fremme mistillitsforslag mot Helgesen.

– Det er mange grunner til å vurdere mistillit mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Men at han nekter å bryte norsk lov for å drepe ulv, er ikke et av dem, sier Holmås til NTB.

– Ulvepopulistene i Senterpartiet står helt alene om å ville utrydde ulven i Norge. At de mener statsråd Helgesen må gå fordi han følger loven, som Senterpartiet selv var med på å lage, er useriøst, mener han.

Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Energi- og miljøkomiteen på Stortinget avga onsdag innstilling i saken. Der bes Helgesen og regjeringen eksplisitt om å endre rovviltforskriften slik at hjemmelsgrunnlaget utvides med formuleringene i naturmangfoldslovens paragraf 18 b og c. Ingen av partiene på Stortinget sluttet opp om forslaget om å endre naturmangfoldsloven.

Under administrasjon

– Statsråden er i realiteten satt under administrasjon av Stortinget. Det er oppsiktsvekkende at ikke engang Helgesens eget parti vil stemme for forslaget hans, sier Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad (Sp) til NTB.

– Dette innebærer at hensynet til jaktinteresser, distriktspolitikk og folks frykt og uro skal tillegges vekt, noe som vil sikre økt uttak av ulv gjennom lisensfelling, sier Arnstad.

Terje Lien Aasland (Ap) mener Helgesens håndtering av denne saken er sterkt kritikkverdig.

– Vi forventer at statsministeren nå engasjerer seg slik at Stortingets vedtak følges opp.