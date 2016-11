Spesialenheten skal etterforske Vest politidistrikt

– Etterforskningen vil i første omgang ha som mål å klargjøre om det har funnet sted hendelser hvor politiet har unnlatt å gripe inn ved konkret kunnskap om pågående, grov narkotikakriminalitet. Dersom slike hendelser har funnet sted, vil det blant annet være behov for å klargjøre hvilke direktiver som konkret er gitt, hvem som står bak direktivene og hvilke vurderinger som ligger bak disse, opplyser Spesialenhetens leder Jan Egil Presthus til NTB.

Riksadvokaten: Forutsetter at politiet gjør jobben sin

Beslutningen kommer etter at VG omtalte en rapport fra en varsler som skrev at de hadde en stående føring på ikke å gripe inn i grove narkotikasaker.

Riksadvokaten har sendt brev til Hordaland statsadvokatembeter og politimesteren i Vest politidistrikt der han blant annet uttaler at det forutsettes at Vest politidistrikt utfører sitt oppdrag i tråd med sentrale føringer.

Kan være straffbart

– I VGs reportasje stilles det ikke bare spørsmål ved politiets etterlevelse av Riksadvokatens prioriteringer for straffesaksarbeidet. Reportasjen inneholder også opplysninger som kan oppfattes å innebære at politiet har unnlatt å gripe inn ved konkret kunnskap om pågående, grov kriminalitet, det vil si i situasjoner hvor politiet har hatt en plikt til å gripe inn. Da slik unnlatelse vil kunne være straffbar opptreden fra politiets side, har Spesialenheten kommet til at det er rimelig grunn til å iverksette etterforskning, opplyser Presthus.

Ansvaret for etterforskningen legges til etterforskningsavdeling Øst-Norge.

Fagforeningsleder om avsløringen: - Dette er krise.

