Det var en jevn strøm av trafikk inn i Gors vei like ved Sjøforsvarets hovedbase Haakonsvern i Bergen tirsdag ettermiddag. Store varebiler med logo på siden kom rullende en etter en og tok opp samtlige parkeringsplasser og grøftekanter. Her var det få privatpersoner, men til gjengjeld en rekke eiendomsinvestorer og håndverksbedrifter.

– Det er så mye som må gjøres med boligene at vi ser for oss at dette blir solgt til profesjonelle oppkjøpere. Det er viktig at de som kjøper har kompetanse og ressurser, sier Trond Nordby, prosjektleder i Forsvarsbygg Skifte til bt.no. Han har ansvar for å selge boligene.