Spørsmål til Vera: – Hvem bestemmer hvor jeg skal bo?

Hei, Vera!

Foreldrene mine skilte seg for litt siden, og pappaen min klarer virkelig ikke «alene-livet».

Foreldrene mine bytter på å bo her hjemme.

Men jeg har sagt til mamma at jeg vil bo hos henne hele tiden, men det får jeg ikke lov til. Hva kan jeg gjøre?

Hilsen meg (14)

Hei, du!

Så fint du tar opp dette!

Det er mange barn med skilte foreldre, og det er nesten alltid noe som blir vanskelig for barna når foreldrene skiller seg.

Barneloven

I Norge har vi en lov som heter Barneloven. I den står det at barn skal bli hørt i alt som handler om deres liv.

Fra barna er syv år skal voksne høre på barna sine, og ta hensyn til deres ønsker.

Fra du er 12 år skal det legges stor vekt på barnets meninger. Det betyr at din mening er veldig viktig.

Og hvis du virkelig ikke vil bo med pappa, må foreldrene dine ha veldig gode grunner til ikke å gjøre som du vil, selv om det er de som bestemmer.

To foreldre

De som vokser opp med to foreldre, har fortsatt to foreldre selv om de skiller seg.

Barneloven er også laget for at barn skal være sikre på å ha kontakt med begge foreldrene, hvis de ønsker det.

Selv om foreldrene flytter fra hverandre og blir uvenner. Det er fordi det er bra for barn og foreldre å være sammen jevnlig.

Snakk med dem

Kanskje det er vanskelig for mamma og pappa å tenke på at du ikke skal være sammen med pappa i det hele tatt?

Kanskje dere kan finne en løsning som passer deg bedre, men som gjør at du får vært litt sammen med pappa likevel?

Når foreldre skilles, får de tilbud om hjelp fra kommunen til å snakke sammen. Du kan be om å få være med på et møte for å snakke om dette sammen med en fagperson.

Ofte hjelper det å ha med en nøytral person til å styre samtalen, da er det lettere for alle å bli hørt og ta hensyn til hverandre.

Vanskeligst for barna

Skilsmisser er aller vanskeligst for barna, og det er utrolig viktig at foreldre hører etter og tar hensyn til det barna ber om.

Du kan lese mer om Barneloven på ung.no og på barneombudet.no Jeg håper du får en løsning du lever bedre med.

Klem fra Vera Tegning: Hannah (10)