St. Olavs hospital på antibiotikatoppen

De siste ti årene har bruken av bredspektret antibiotika økt med 150 prosent, skriver Adresseavisen. Ved flere sammenlignbare sykehus er bruken redusert med 20-30 prosent.

– Vi har et godt grunnlag for å si at vi generelt bruker for mye antibiotika ved sykehuset. Trolig bruker vi antibiotika for ofte, for lenge og med en altfor kraftig kur, sier overlege Bjørn Waagsbø. Han kjenner ikke til noen god grunn til den kraftige økningen.

– En kan undres om leger tyr til unødvendig kraftig antibiotika for å sikre seg på alle bauger og kanter. Dette er ikke en god strategi, sier Waagsbø.

Helse- og omsorgsdepartementet har som mål å få ned antibiotikabruken i Norge med 30 prosent innen 2020. På St. Olavs har de opprettet et eget team som i desember skal legge fram sine forslag til reduksjon.

WHO-rapport

Verdens helseorganisasjon (WHO) skriver i en ny rapport at det ble påvist multiresistente bakterier på sykehus i åtte europeiske land. Bakteriene ble funnet på flere sykehusavdelinger i samtlige av landene som ble undersøkt, skriver Dagbladet.

– Våre pasienter er utsatt for resistente bakterier i sykehus på grunn av overforbruk og misbruk av antibiotika. Vi oppfordrer til å minke bruken, for dette er et stort globalt helseproblem i vår tid, sier WHOs Europa-direktør Zsuzsanna Jakab.

– Kraftig økning

– Mange vet ikke at de har multiresistente bakterier i seg. Man kan ha de i uker, måneder eller år uten å bli syk av dem når man ellers er frisk. Men sannsynligheten for at bakterien gir en alvorlig infeksjon er økt dersom man har en sykdom, og jo alvorligere sykdom, desto større risiko, forklarer smittevernlege Egil Lingaas ved Oslo universitetssykehus.

– I Norge, slik som resten av verden, har det vært en kraftig økning av multiresistente bakterier. Selv om Norge foreløpig ligger godt an, går utviklingen raskt og i feil retning, sier Lingaas.