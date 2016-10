Starter arbeidet med å innføre nikabforbud i skolen

– Vi setter i gang arbeidet raskt – for å fjerne tvil, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen under innspurten av årets trontaledebatt, melder Vårt Land.

Dermed unngikk Stortinget en situasjon der det ble demonstrert splid med regjeringspartner Frp under en avstemning i Stortinget.

Han kommer også et Ap-forslag om å stortingsbehandle forbud mot ansiktsdekkende plagg i forkjøpet.

– Kunnskapsdepartementet kommer til å sette i gang arbeid for at vi skal få et nasjonalt regelverk for å hindre heldekkende plagg som dekker hele ansiktet, nettopp i skoler, universiteter og høyskoler, opplyste Røe Isaksen.

Berit Roald, Berit / NTB scanpix

Vil vurdere om det bare skal gjelde i klasserommet

Heldekkende ansiktsplagg er trolig et svært lite problem i norsk grunnskole. Røe Isaksen tror likevel det kan være mer utbredt innen universitets- og høyskolesektoren.

Kunnskapsministeren vil vurdere om forbudet skal gjelde bare i klasserommet, i hele undervisningsbygget og på utdanningsinstitusjonens område.

Men hensikten er klar: Vi ønsker et nasjonalt regelverk, klargjorde han.

Ap-applauderer

Terje Bendiksby, / NTB scanpix

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre støtter det kommende forbudet.

– Det er bra at Høyre har snudd, og nå støtter vårt forslag, sånn at vi kan få på plass nasjonale regler som sikrer at ansiktet skal være synlig i norsk skole og utdanning, sier Støre til NTB.

Han mener håndteringen av saken til nå har vært svært uryddig.

– Først ga regjeringen Stortinget beskjed om at de var imot. Så ville Frp på Stortinget danne flertall mot Frp og Høyre i regjering, og nå er Høyre og Frp, både i regjering og på Stortinget for. Det er bra, nå kan reglene komme på plass.

Studentene protesterer

Leder Marianne Andenæs i Norsk studentorganisasjon (NSO) mener et forbud mot ansiktstildekking er i strid med prinsippet om lik rett til utdanning, og ønsker en videreføring av dagens praksis der reglene fastsettes lokalt.

– Vi mener at et generelt forbud mot slike plagg må begrunnes faglig. Dersom det ikke er til hinder for undervisningen, er det ingen grunn til å forby dette, og på den måten utestenge en bestemt gruppe studenter fra høyere utdanning, sier Andenæs til NTB.

NSO har tidligere vedtatt at «Alle skal fritt kunne bære religiøse klesplagg og symbol, så lenge det ikke er til hinder for gjennomføring av undervisning og praksis. Dersom et klesplagg eller symbol ikke skal tillates må det ligge en sterk og konkret faglig vurdering til grunn.

Ble tema i trontaledebatten tirsdag

Spørsmålet om burka og nikab kom opp igjen i forbindelse med trontaledebatten i Stortinget tirsdag.

Arbeiderpartiet åpnet med å legge fram et representantforlag om å forby heldekkende klesplagg på skoler, høyskoler og universitet.

Ap-leder Jonas Gahr Støre understreket i sitt innlegg at partiet generelt sett er mot å forby klesplagg, men mener det nødvendig å unngå å dekke ansiktet i undervisningssituasjoner.

– Vi foreslår at man kommer fram til et hensiktsmessig regelverk som er likt i hele landet, sa Støre, og la til at han håper Frp finner grunn til å støtte forslaget.