Staten dømt for brudd på menneskerettighetene

– En viktig og grundig dom, som kan gjøre at andre familier slipper det samme, sier advokat og jusprofessor Mads Andenæs.

Sammen med jusstudenter og advokatfullmektig Eirik Bjørge har han ført saken for en afghansk familie som ble sendt ut av Norge i august 2014.

Før utsendelsen satt de fire barna fengslet på Trandum i 20 dager sammen med foreldrene, mens politiet lette etter familiens eldste sønn.

Han var ikke hjemme da politiet pågrep resten av familien hjemme i Lillesand. En av brødrene sendte ham tekstmeldinger med beskjed om at resten av familien var tatt av politiet og skulle sendes ut.

Får erstatning fra staten

Nå får de fire barna 40 000 kroner hver i oppreisning, mens foreldrene får 25 000 kroner hver.

– Det var viktig for dem å få rett, og få erstatning. Men datteren Zayra sa i retten at det også er viktig for dem at andre barn ikke skal oppleve det samme, sier Andenæs.

Vitnet via videolink fra Kabul

Familien måtte vitne på videolink fra Kabul, der de har bodd etter hjemsendelsen. de kan ikke reise til hjemprovinsen, som er kontrollert av Taliban.

Advokat Tonje Skjeie hos Regjeringsadvokaten sier til Aftenposten at det er Justisdepartementet som skal kommentere dommen.

I departementets kommunikasjonsavdeling får Aftenposten opplyst:

– Vi kommenterer ikke dommer som ikke er rettskraftige.

Aftenposten kommer tilbake med mer