Statoil la tirsdag fram programmet for konsekvensutredningen av Johan Castberg i Barentshavet. De har falt på en kraftløsning med gassturbiner, fordi elektrifisering fra land kan slå beina under hele prosjektet.

– Johan Castberg er kanskje det verste og dyreste feltet på norsk sokkel å elektrifisere. Det er veldig teknologisk utfordrende, sier Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Statoil, til NTB.

Fakta: Fakta om Johan Castberg-feltet *Oljefelt 100 kilometer nord for Snøhvit-feltet i Barentshavet, rundt 240 kilometer fra Melkøya. *Består av funnene Skrugard (2011), Havis (2012) og Drivis (2014) med rundt 450 – 650 millioner fat olje til sammen. *Eies av Statoil (50 prosent), Eni (30 prosent) og Petoro (20 prosent) *Havdypet er 360-390 meter og planen er å bruke en skipsformet FPSO (Floating Production, Storage and Offloading) med ekstra kapasitet og økt fleksibilitet. *Feltet planlegges med over 30 undervannsbrønner, med levetid på 30 år. *Investeringsbeslutning planlegges i 2017, med endelig PUD (plan for utbygging og drift) i 2018 og oppstart i 2022.

Feltet vil ha behov for 170 megawatt, som ifølge Øvrum tilsvarer strømforbruket i en by med 75.000 innbyggere. For å sikre tilgang til kraft og holde kostnadene i sjakk, går de inn for gassturbiner. Utslippene vil da blir 270.000 tonn CO₂ per år, som utgjør 2 prosent av det årlige utslippet fra norsk sokkel i dag.

Statoil kalles udugelige

Statoil lover at feltet blir lagt til rette for fremtidig elektrifisering, dersom løsningen blir effektiv og gjennomførbar. Det holder ikke for Bellona og Natur og Ungdom:

Tor G. Stenersen

– Dette er et resultat av Statoils egen udugelighet. De får ikke strømforsyningen til å virke på Goliat, og nå vil de ikke prøve igjen på Castberg. Det kan de ikke slippe unna med. Det vil være å gi premie til å øke forurensingen dersom politikerne godtar dette, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

– Når oljenæringa skal spare penger kutter de utslippsreduserende elektrifisering og lokale arbeidsplasser. Det eneste som ikke kuttes er norske klimagassutslipp, sier Gaute Eiterjord, nestleder i Natur og Ungdom.

Ikke sikkert at det blir noe av

Johan Castberg er det største feltet som ennå ikke er utbygd på norsk sokkel. Statoil avslører ikke egne tall, men henviser til en ringvirkningsrapport fra Agenda Kaupang: Johan Castberg vil i utbyggingsfasen stå for 23.000 årsverk og koste 50-60 milliarder kroner. Over halvparten av totalinvesteringene er norske vare- og tjenesteleveranser til feltet. Den nordnorske verdiskapingen i utbyggingen er anslått til å utgjøre 1,7 milliarder kroner.

I selve driftsfasen vil feltet gi i snitt 1.200 årsverk, 300 av disse i Nord-Norge. Feltet er ventet å produsere i over 30 år, og samlet inntekt av produksjonen er beregnet til 290 milliarder i 2015 kroner.

– Hvor sikre er dere nå på at utbyggingen blir en realitet?

– Vi jobber alt vi kan for å få et best mulig og robust prosjekt, så vil utviklingen i oljeprisen ha en betydning for om det skjer eller ikke, sier Øvrum

Hun vil ikke si hvilken minstepris prosjektet er avhengig av per i dag for å gå i pluss. Statoil har tidligere i år sagt at de skal ha en break even-pris på under 45 dollar fatet. Dagens oljepris ligger rundt 47 dollar fatet.

Jubel i bransjen

Selv om ikke alt er i boks, blir nyhetene sett på som et skritt nærmere for prosjektet som tidligere lå på vent på grunn av høye kostnader. En samstemt bransje og næringsinteresser i nord jubler lettet.

Programmet for konsekvensutredningen skal nå ut på høring, før en endelig utbyggingsplan skal leveres, etter planen i løpet av 2017. Der blir utbyggingen, aktuelle utbyggingsløsninger og antatte virkninger for andre næringer og miljø presentert. PUD (plan for utbygging og drift) skal skrives i 2018.