Statsminister Erna Solberg og flere regjeringsmedlemmer ut mot Facebook-sensur

Nå har også Norges statsminister Erna Solberg publisert bildet av den nakne jenta som løper fra napalm-bomber i Vietnam på sin Facebook-side som du kan se under her.

Det skjer etter at Aftenpostens sjefredaktør Espen Egil Hansen har sendt et åpent brev til Facebook-sjef Mark Zuckerberg på norsk og engelsk.

Aftenpostens Facebook-oppgjør har også vekt internasjonal oppmerksomhet, og er blitt skrevet om i flere av verdens ledende medier.

På Facebook-fansiden til fotografen Nick Ut, har forresten bildet ligget ute side 2012.

Facebook-posten til Solberg har fått over 1600 delinger og over 5500 likes før det har gått tre timer.

– Her ser vi et bilde som har vært med på å forme verdenshistorien. Et bilde av et vettskremt barn som flykter fra krig. Jeg setter pris på arbeidet Facebook og andre medier gjør for å stoppe bilder og innhold som viser overgrep og vold. Det er viktig at vi alle bidrar til å bekjempe vold og overgrep mot barn, skriver statsministeren på Facebook.

– Men Facebook tråkker feil når de sensurerer slike bilder. Det bidrar til å bremse ytringsfriheten, legger hun til.

Flere andre regjeringsmedlemmer har også delt bilde på sine Facebook-sider nå.

Det inkluderer utenriksminister Børge Brende, helseminister Bent Høie arbeidsminister Anniken Hauglie, fiskeriminister Per Sandberg, kommunalsminister Jan Tore Sanner, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Røe Isaksen kaller bildet «ikonisk», og mener at dette bildet ikke har noe med å fjerne overgrep å gjøre.

Mens kulturministeren viser til at vi «må legge press på Facebook slik at de viser større åpenhet og lager klarere retningslinjer.»