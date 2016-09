Statsministeren: Facebook tråkker feil i bildesaken

Nå har også Norges statsminister Erna Solberg publisert bildet av den nakne jenta som løper fra napalm-bomber i Vietnam på sin Facebook-side som du kan se under her.

Det skjer etter at Aftenpostens sjefredaktør Espen Egil Hansen har sendt et åpent brev til Facebook-sjef Mark Zuckerberg på norsk og engelsk.

Hun ha også snakket med Dagens Næringsliv.

– Her ser vi et bilde som har vært med på å forme verdenshistorien. Et bilde av et vettskremt barn som flykter fra krig. Jeg setter pris på arbeidet Facebook og andre medier gjør for å stoppe bilder og innhold som viser overgrep og vold. Det er viktig at vi alle bidrar til å bekjempe vold og overgrep mot barn, skriver statsministeren ifølge næringslivsavisen.

– Men Facebook tråkker feil når de sensurerer slike bilder. Det bidrar til å bremse ytringsfriheten, legger hun til.

Aftenposten kommer med mer.