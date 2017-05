Statsministeren reagerer på russefyll på skolen

Fraværsgrensen som ble innført i fjor, gjør ifølge hovedstyret at flere kommer fulle på skolen for å unngå stryk. Mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag vil som hovedregel bety ingen karakter.

– Fraværsgrensen gjør at mange velger å komme på skolen i svært beruset tilstand istedenfor å sove før de drar. Dette gjør at de får null utbytte av undervisningen, sier pressesjef Aslak Jølstad i russens hovedstyre til VG.

Han mener dette er et problem på de fleste skoler i Oslo og Akershus, og at fraværsgrensen er spesielt problematisk for dem som er på buss eller van.

– Disse personene har allerede brukt mye penger på russetiden, og det er ingen som dropper å dra på rulling når de allerede har betalt, sier han.

Statsminister Erna Solberg (H) reagerer på Jølstads beskrivelser. Søndag ettermiddag skriver hun på Facebook :

«Mulig jeg begynner å bli gammel, men håper dere er flere enn meg som reagerer. Russetid er gøy, men skole er viktig og er det skole neste dag så bør man begrense festingen slik at man er edru på skolen.»