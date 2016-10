Stenger Nødnett-direktoratet

Flere år forsinket og kostnadsoverskridelser i milliardklassen, ble nødnett-sambandet ferdig utbygget sent i 2015.

Nå avvikler Regjeringen hele direktoratet og overfører ansvaret for nødetatenes samband til Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB).

Forenkling og avbyråkratisering – og et ønske om færre direktorater – ligger bak nedleggingen, skriver Justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding.

Regningen for det omdiskuterte sambandssystemet for politi, brann og helsevesen havnet på over seks milliarder kroner, har Aftenposten avdekket.

Det er kalt tidenes IT.-skandale i Norge, ikke bare på grunn av kostnaden, men også fordi teknologien i sambandet var utdatert før nødnettet var ferdig utbygget.

Direktorat som este ut

Men også selve Direktoratet for nødkommunikasjon ble langt dyrere enn planlagt. Før etablering i 2007 ble det anslått at direktoratet skulle ha 20 ansatte og koste 35 millioner kroner årlig.

Men i fjor var det klart at både kostnaden og størrelsen på DNK var femdoblet. Med 104 ansatte og 50 millioner i konsulentutgifter kostet det 169 millioner å drifte direktoratet i 2014.

Forventer bedre samfunnssikkerhet

Etter planen skal DNKs ansvar og funksjoner overføres til DSB 1. mars 2017.

– Det forventes synergieffekter for bedre samfunnssikkerhet som følge av omorganiseringen, skriver justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) i pressemeldingen.

Blir værende i Oslo

Men de ansvarlige for nødnettet vil fortsatt jobbe i Nydalen i Oslo – og ikke hos DSB i Tønsberg.

– Det er sentralt å bevare det kompetente miljøet som i dag er i DNK for å ivareta oppgaver knyttet til Nødnett og nød- og beredskapskommunikasjon. For å unngå tap av kritisk nøkkelpersonell vil dagens lokalisering videreføres,

DNK-direktør Tor Helge Lyngstøl vil fra inngå i DSBs ledergruppe etter omorganiseringen, opplyser direktoratet på sin nettside.

