Stoltenberg: Hadde møter bak ryggen til Thorbjørn Jagland

Den nåværende Nato-sjefen Stoltenberg gir, ifølge Dagens Næringsliv, et detaljert innblikk i den betente striden mellom ham og Thorbjørn Jagland slik den beskrives i kapittelet «Lederstrid».

Under stortingsvalget 2001, som ble en katastrofe for Arbeiderpartiets, var Jens Stoltenberg statsminister og Thorbjørn Jagland partileder.

Det var etter valgnederlaget, skriver Stoltenberg, som han selv og de mest sentrale tillitsvalgte i partiet valgte å holde møter uten at Jagland visste om det.

«Vi hadde vært lojale i ni år. Nå greide vi det ikke mer», skriver Stoltenberg ifølge DN.

Lite flatterende

Slik innholdet i boken blir presentert av Dagens Næringsliv, kommer Stoltenberg med lite flatterende omtale av Jagland. Stoltenberg mener at Jagland ikke tok ansvar for valgnederlaget. I stedet oppfattet mange at han skyldte på regjeringen:

«Thorbjørn ble stadig mer innadvendt. Han var også vært konfronterende, og oppfattet alle avvikende synspunkter som kritikk og personangrep. Han var vanskelig å få kontakt med og enda vanskeligere å samarbeide med», siterer DN fra boken.

Stoltenberg skulle etter planen holde pressekonferanse på fredag i forbindelse med lanseringen av boken, men den er utsatt til lørdag. Utsettelsen skyldes at Stoltenberg fredag skal delta i begravelsen av Israels tidligere statsminister og president, Shimon Peres.