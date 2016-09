Stoltenberg: Vi hadde hemmelige møter bak ryggen til Jagland

Den nåværende Nato-sjefen Stoltenberg gir, ifølge NRK og Dagens Næringsliv, et detaljert innblikk i den betente striden mellom ham og Thorbjørn Jagland i boken «Min historie» som kommer i butikkhyllene fredag.

I et av bøkenes kapitler beskriver han hvordan samarbeidet mellom de to ikke fungerte mer i 2001–2002.

I forbindelse med bokutgivelsen deltar han også på Skavlan fredag kveld. Dette er allerede innspilt, og i et klipp NRK har publisert fra programmet sier han blant annet:

– Jeg skjønte at enten så måtte jeg ta over helt, altså bli både partileder og statsminister, eller så måtte jeg helt ut. Og da gjorde jeg noe som man egentlig ikke skal gjøre, nemlig å begynne å fraksjonere.

Trump har kritisert Stoltenberg: Nå svarer NATO-lederen

«Greide ikke mer»

Ifølge gjengivelse av boken fra DN og Skavlan-klippet fra NRK var det etter valgnederlaget i 2001 at han og de mest sentrale tillitsvalgte i partiet valgte å holde hemmelige møter uten at Jagland visste om det.

Før valget var Jens Stoltenberg statsminister og Thorbjørn Jagland partileder.

«Vi hadde vært lojale i ni år. Nå greide vi det ikke mer», skriver Stoltenberg ifølge DN.

Striden mellom de to hadde da pågatt siden tidlig på 1990-tallet, etter at Gro Harlem Brundtland i 1992 offentliggjorde at hun ville gå av som partileder.

Da endte rivaliseringen med at Stoltenberg trakk sitt kandidatur som partileder, mens Jagland ledet partiet frem til Stoltenberg tok over nesten ti år senere.

Jens Stoltenberg fem år etter 22.juli-angrepene: – Vi er de samme, det er det som er vår seier

Lite flatterende

Slik innholdet i boken blir presentert av DN, kommer Stoltenberg med lite flatterende omtale av Jagland.

Stoltenberg mener at Jagland ikke tok ansvar for valgnederlaget. I stedet oppfattet mange at han skyldte på regjeringen:

«Thorbjørn ble stadig mer innadvendt. Han var også vært konfronterende, og oppfattet alle avvikende synspunkter som kritikk og personangrep. Han var vanskelig å få kontakt med og enda vanskeligere å samarbeide med», siterer DN fra boken.

Stoltenberg skulle etter planen holde pressekonferanse på fredag i forbindelse med lanseringen av boken, men den er utsatt til lørdag. Utsettelsen skyldes at Stoltenberg fredag skal delta i begravelsen av Israels tidligere statsminister og president, Shimon Peres.