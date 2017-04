Stor våpensamling fra krigen funnet i låvevegg i Nordhordland

Fra 1. mars kunne folk som har ulovlig våpen hjemme levere dem inn til politiet uten å bli straffet. Etter 31. mai venter strenge straffer.

– Det gikk litt tregt i starten, men så fikk vi plutselig inn flere våpen fra andre verdenskrig. Jeg kan ikke huske å ha fått inn slike våpen tidligere, sier politioverbetjent Kurt Inge Hordvik i Nordhordland til Bergens Tidende.

De tolv våpnene ble levert inn til politiet i forrige uke. I tillegg hentet politiet rundt 10.000 skudd, og 5 sivile våpen fra samme person.

– Det var blant annet maskinpistoler og rifler. Noen av dem var i veldig dårlig forfatning på grunn av rust, men man kunne tydelig se at det er et våpen, sier han og legger til:

– Han som leverte inn våpnene ønsker ikke å stå frem, men forteller at han har arvet våpnene etter en gammel onkel som er død.

FRED IVAR UTSI KLEMETSEN

– Trolig en krigshelt

POLITIET

Politioverbetjenten sier onkelen trolig var en krigshelt som var aktiv i motstandsbevegelsen i Bergen og i Austheim.

Våpnene lå skjult i en låvevegg, mens ammunisjonen lå gjemt under noen planker et sted i nærheten. Ammunisjonen som ble hentet passet de gamle våpnene.

– Det er nok mange som tok vare på våpen som et sikkerhetstiltak etter krigen, sier Hordvik.

De tolv krigsvåpnene er:

To tyske MP40 maskinpistoler (ofte omtalt som Schmeisser)

En amerikansk UD M42 maskinpistol fra 1942. Det er produsert 15.000 eksemplarer av denne. Den ble hovedsakelig distribuert til motstandsbevegelsen i Østen og ved Middelhavet. Det er usikkert hvordan den er kommet til Norge.

To originale M98 Mauser-rifler

En Lee-Enfield-rifle

En US Carabin. Halvautomatisk amerikansk våpen som ble brukt av norsk politi etter krigen, før det ble erstattet av MP5.

En tysk Luger-pistol

En tysk Walter PP

En mindre tysk lommepistol (Deutsche Werke)

En Krag-Jørgensen-rifle

En Steyr-rifle

POLITIET

– Mye våpen på Vestlandet

Fra 1. mars til 31. mai kan du levere inn ulovlige skytevåpen til politiet uten å risikere straff for ulovlig våpenbesittelse. Hordvik forteller at de har fått inn 40 våpen så langt, inkludert de 17 fra andre verdenskrig.

– Det er mye våpen i Norge og på Vestlandet. Men det har nok med at vi er et jaktfylke, sier Hordvik.

I hele 2004 var det et lignende amnesti, da leverte nordmenn inn 35.000 uregistrerte våpen. 2993 av dem ble levert inn på Vestlandet. I 2008 ble det levert inn 328 våpen på Vestlandet og 7000 totalt i løpet av seks måneder.

– Etter en måned har vi mottatt 154 uregistrerte våpen her på Vestlandet. De 17 våpnene fra Nordhordland kommer i tillegg. Det er veldig mye i forhold til 2008. Vi forventer å få inn mange flere de to siste månedene, sier seniorkonsulent Frank Ivan Knudsen ved våpenkontoret for Vest politidistrikt.

FRED IVAR UTSI KLEMETSEN

Fakta: Våpenamnesti Fra 1. mars til 31. mai kan du innlevere ulovlige skytevåpen til politiet uten å risikere straff for ulovlig våpenbesittelse.

Når du skal levere skytevåpen inn til politiet er det viktig at du gjør det på en trygg og sikker måte.

Når du kommer med amnestivåpen til politiet kan du søke om å beholde våpenet, søke om å få det registrert, slik at du kan selge det videre, registrere våpenet hos politiet, og beholde det dersom det blir gjort varig ubrukbart (plombert) eller levere våpenet inn for destruksjon.

Har du våpenkort på lovlige våpen, men samtidig ulovlige våpen, risikerer du ikke å få tilbakekalt våpenkortet eller avslag på fremtidige søknader fordi du benytter deg av amnestiet.

Når våpenamnestiet er over, risikerer alle som tas med ulovlige våpen inntil 2 års fengsel. I grove tilfeller er strafferammen 6 år. Har man da våpenkort for annet våpen, må man i tillegg påregne at dette tilbakekalles.

Sprengstoff, granater, krutt og fyrverkeri skal ikke medbringes til politiet. Kilde: Politiet

Strafferamme på seks års fengsel

Når du skal levere skytevåpen, er det ifølge politiet viktig at du gjør det på en trygg og sikker måte. Politiet anbefaler blant annet å sjekke at våpenet ikke er ladd og at du legger det i et futteral eller bag før det transporteres til politiet.

– Det er viktig å pakke våpenet inn, slik at folk ikke blir redde. Tidligere kunne du kanskje stå med jaktvåpenet på skulderen utenfor en butikk. Det kan du ikke lenger. Men det holder med en svart bossekk, sier Knudsen.

Når våpenamnestiet er over, risikerer alle som tas med ulovlige våpen inntil to års fengsel. I grove tilfeller er strafferammen seks år ifølge politiet.

– Det er ikke lite man kan få i straff. Leverer man inn uregistrerte våpen i denne amnesien, slipper man straff. De kan komme inn anonymt og trenger ikke opplyse hvem de er, sier Knudsen.