Storbrann i Kristiansand sentrum under kontroll etter fire timer

En bygning brant helt ned og to andre fikk store brannskader i den voldsomme brannen i Kristiansand sentrum natt til søndag.

– Henrik Wergelands gate 5 er helt nedbrent. Henrik Wergelands gate 7 og 9 har fått store brannskader. Meldinger fra brannvesenet er at de har kontroll i den forstand at den ikke vil spre seg ytterligere, sier operasjonsleder Eyvind Formo i Agder politidistrikt i en pressemelding ved 6-tiden søndag morgen.

Gjestene ved Thon Hotel og Comfort Hotell ble evakuert og midlertidig plassert på Ernst Hotell.

Gjestene ved Thon Hotel og Comfort Hotell ble evakuert og midlertidig plassert på Ernst Hotell.

Skal ha hørt smell

Ifølge VG skal et øyenvitne ha hørt flere kraftige smell i forbindelse med brannen.

- Først eksploderte det én gang, så smalt det flere ganger etterpå også. Tre kvartaler er sperret av og det har blitt fraktet personer ut av byggene på bårer, sier Aleksander Reinertsen til avisen.

Andre som var til stede beskriver et flammehav som lyste opp store deler av sentrum.

Søkte på takene

En politimann ble kjørt til legevakten for kontroll med det politiet beskriver som lettere skader. Ellers er det ikke meldt om skadde eller savnede personer etter brannen.

Formo opplyser til NTB at et Sea King redningshelikopter ble kalt inn for å søke på takene i brannområdet og sjekke om noen hadde søkt tilflukt der.

Kalte inn ekstra mannskaper

Brannvesenet i Kristiansand sendte alle tilgjengelige mannskaper og fikk forsterkninger fra Vennesla og fra Søgne og Songdalen for å håndtere den kraftige brannen. Et stort område rundt brannstedet ble sperret av.

Kriminalteknikere har allerede vært på brannstedet og fortsetter sitt arbeid utover søndagen. Politiet kan foreløpig ikke si noe om hvordan brannen startet, men Formo sier de gjerne vil komme i kontakt med folk som oppholdt seg i området da brannen brøt ut.

Politiet fikk melding om brannen ved totiden natt til søndag, like etter at klokkene ble stilt en time tilbake. (©NTB)

.

Tidligere på natten anslo Formo at det var et titalls beboere som skulle evakueres fra de brennende bygningene og området rundt.

Ekstra mannskaper

Brannvesenet har kalt inn mannskaper fra nabodistriktet, melder TV 2.

Store deler av sentrum er sperret av. Minst to butikker i det aktuelle kvartalet brenner, sier et vitne til VG.