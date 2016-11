Det har vært en rekke små ulykker på grunn av vær- og føreforhold fredag på grunn av snø og isdekke og glatte veier, melder NRK.

På riksvei 7 over Hardangervidda er det glatt i svingene, og det advares mot «skikkelig» vinterføre med snø og isdekke.

På riksvei 13 over Vikafjellet har flere biler havnet i grøfta i løpet av dagen. Og ved 15-tiden sperret en lastebil i Holesvingene.

På E134 vest for Haukelifjell fikk et vogntog problemer og sperret veien ved Austmannalia. Like etter klokken 16 ble veien åpnet igjen.

– Det var et vogntog uten kjetting som skled bakover. Hele veien ble sperret, men nå er det åpnet igjen, får NRK opplyst ved Odda og Røldal bilberging, som rykket ut til stedet.

Statens vegvesen

– Samme hver bidige vinter

Trafikkoperatør Tore Tysse ved Vegtrafikksentralen påpeker at vintersesongen i fjellet nå er i gang, og at folk må forberede seg på glatte og snøfylte veier fremover. Han håper bilistene akklimatiserer seg raskt.

– Så lenge det er vinterføre og folk ikke skor seg skikkelig, er det fare for at man ikke kommer seg fram. Det er jo det samme som skjer hver bidige vinter, og spesielt i begynnelsen, når folk ikke er vant til føret, sier Tysse.

Politiet melder også om problemer flere steder rundt om i landet. På Saltfjellet i Nordland fikk en semitrailer problemer og skled, slik at den sperret begge kjørefeltene, men fikk hjelp til å komme seg ut av veien og inn på en parkeringsplass. Politiet i Salten opplyser at de vil sjekke om vogntoget var riktig skodd.

Vogntog uten kjettinger

Ved Lillehammer fikk et utenlandsk vogntog problemer og i Fåberg i Gudbrandsdalen stoppet et vogntog uten kjetting opp i Brunlaugbakken. Etter et par timer var kjetting på plass og vogntoget fortsatte.

I Stange i Hedmark skled en semitrailer av veien på fylkesvei 199 ved Lahlumsbaken og måtte hjelpes opp på veien.

I Sogn og Fjordane fikk en utenlandsk lastebil problemer på riksvei 5 i Sogndalsdalen. Bilen fikk kjøreforbud, og sjåføren kan vente seg et forelegg på 3.000 kroner og må skaffe vinterdekk før han kan kjøre videre.

Også på Østlandet har det vært mange små ulykker på grunn av glatte veier. Dette gjelder blant annet i Telemark og deler av Oppland.