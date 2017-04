Storhelg for loppeshopping

Kjjeler, kjelker, kjoler. Brukte varer går unna så støvet fyker over skolegårder og foreningslokaler.

Vi har trolig lagt bak oss årets store loppehelg. Bare i Oslo ble det denne helgen arrangert rundt 20 loppemarkeder. Selv om loppemarkedene konkurrerer om kundene, forteller flere arrangører at omsetningen slett ikke går ned, men opp.

Shopper rundt

Loppeentuisastene shopper nemlig rundt, de drar fra loppemarked til loppemarked.

Gunnar Rørnes (50) har to barn i Smågardistene/Stabekk Skoles Musikkorps i Bærum.

– I år har vi fått inn mer lopper enn noensinne sammenlignet med tidligere år, sier han.

På tampen av helgen, ved 15-tiden søndag, var mange innom på utkikk etter røverkjøp.

Rørnes mener at det ikke gjør noe at flere loppemarkeder arrangeres samme helg. Han tror loppekunder drar nytte av de ulike markedene og setter av helgen til en større runde.

– Vi har merket det denne helgen, bekrefter Rørnes som har hatt rekordsalg i møbelavdelingen utendørs.

Stein J. Bjørge

Fryktet konkurranse

På Uranienborg i Oslo forteller Kristin Maltau, ivrig mamma og medlem av korpsstyret i Uranienborg skolekorps, at loppemarkedet har gått kjempebra.

– Vi fryktet at det skulle være for mange loppemarkeder, men vi har hatt et jevnt sig med mennesker hele dagen. Jeg lurer på om folk reiser fra loppemarked til loppemarked, det fører til mer forrenting for alle loppemarkeder. Vi var bekymret for omsetningen, men det har gått kjempebra.

Søndag ettermiddag hadde hun ikke full oversikt, men mente det lå an til en omsetning på 300.000 kroner.

– Sitter dere igjen med mange lopper?

– Vi sitter igjen med mindre enn tidligere år, men vi har en del. Vi lager pakker til bokafeer og frivillighetssentralen, barnehager og Fattighuset. En del varer blir kastet.

Lindebergskolenes Musikkorps er også fornøyd, selv om de har hatt færre besøkende enn tidligere. Marianne M. Slåen anslår en omsetning på 100.000 kroner brutto.

Stein J. Bjørge

Tredobling

Godlia/Trasop Musikkorps er kjempefornøyd. Styreleder Ola Nytrøen Høye er i ferd med å rydde etter en vellykket loppehelg.

– Jeg tror folk reiser rundt. Med tanke på mange konkurrerende markeder, har det gått veldig bra, sier Høye som ikke vil opplyse om omsetning.

– Vi er fornøyd, melder også Trond Hagen, loppegeneral for Tåsen Skolekorps.

– Vi har tredoblet omsetningen siden 2012. Denne helgen har vi tatt inn i underkant av 800.000 kroner, sier Hagen.