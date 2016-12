Storm i anmarsj skaper problemer for julereisende

Meteorologisk institutt har sendt ut OBS-varsel i elleve fylker på grunn av den forventede julestormen som er i anmarsj. Når det i tillegg er meldt en god del nedbør i lavere strøk betyr det at nedbøren kommer som snø på fjellovergangene.

Kombinasjonen vind, snø og dårlig sikt betyr stengte fjelloverganger og lange køer av bilister som er på vei hjem til jul.

– På veiene mellom øst og vest er det ikke greit nå. Den eneste overgangene med fri ferdsel er Filefjell, men også her kan det bli innført kolonnekjøring på kort varsel, sier trafikkoperatør Mette Brunæs i Veitrafikksentralen til Aftenposten.

Kan bli stengt på kort varsel

Riksvei 7 over Hardangervidda er torsdag kveld stengt for personbiler, men åpen for kolonnekjøring for kjøretøy over 7,5 tonn.

Det er kolonnekjøring for personbiler over Hemsedal, Haukelifjell, Hol/Aurland og Stryn.

– Veien over Haukelifjell kan bli stengt på kort varsel, opplyser Brunæs.

Hun har inntrykk av at mange har begitt seg ut på veien over fjellet til tross for ruskete vær.

Å vente til i morgen i håp om bedre vær er ingen god idé.

– Det er meldt enda verre vær i morgen. Folk må følge med på yr.no og veimeldingene, sier Brunæs.

Hurtigruten står

Men også langs kysten skaper uværet problemer. Hurtigruteskipene MS Trollfjord og MS Kong Harald skulle seilt sørover fra Trondheim torsdag og fredag, men kapteinene har satt foten ned, og velger å ikke seile før første og andre juledag.

– Det skjer på et veldig kjipt tidspunkt. Noen skal hjem til jul, andre har planlagt å tilbringe julen om bord hos oss. Men etter å ha seilt langs kysten i snart 125 år, er det to ting vi har lært: Akkurat været er det lite vi kan gjøre med, og med været tar vi ingen sjanser, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten.

– Sikkerheten går foran alt annet, og vi tar ingen sjanser – heller ikke når det når det gjelder været, sier han.

Hurtigruten ringte torsdag rundt til gjestene med informasjon om den kinkige situasjonen.

Varsler store bølger

I julehelgen er det ventet store bølger på kysten av Vestlandet, opplyser Kystverket torsdag. Mellom Utvær og Stad kan bølgene bli over 20 meter høye, ifølge etaten.

Sammen med BarentsWatch, står Kystverket bak en bølgevarslingstjeneste der folk som vurderer å legge fra kai i julehelgen, selv kan sjekke hvor store bølger som venter dem.

Tjenesten ble torsdag utvidet til å blant annet dekke hele kysten av Vestlandet.

Forsmak tidligere i uken

Allerede torsdag formiddag var det kolonnekjøring over riksvei 7 over Hardangervidda, mens både riksvei 13 over Vikafjellet og fylkesvei 50 mellom Aurland og Hol var stengt.

Vestlandet fikk en forsmak på julestormen allerede tirsdag da kyststrøkene fikk vindkast på opp mot 30 meter i sekundet. Og det blir ikke bedre i julehelgen.

Både fredag og på julaften lørdag meldes det om vind fra sterk kuling og opp mot full storm på kysten. Snøen lar vente på seg bortsett fra i høyden, mens regnbygene vil komme hyppig. Noen steder vil det også være fare for torden.

Verst på fjellet og i vest

I Trøndelagsfylkene meldes det om samme scenario på kysten med opp mot liten storm også i fjellstrøkene. Sludd og regnbyger vil være helgens mantra, med snøbyger i høyere strøk og stort sett oppholdsvær utpå kvelden.

Stormen som nå er på vei, kan bety mange dager med dårlig vær, ikke bare på Vestlandet, men i Sør-Norge generelt.

– Det er særlig Vestlandet og fjellet i Sør-Norge som får trøkket, sier statsmeteorolog Ida Fossli til yr.no.

Lei av mørke morgener og ettermiddager? Nå har Solen snudd. Dagslyset varsler comeback.

Mildt og vått

Stein Bjørge

Lavtrykket som gir storm i vest, vil gi mild og våt luft også de neste dagene. Mens det regner i lavlandet kommer nedbøren som snø i fjellet, mer eller mindre sammenhengende. Dette kan gi problemer særlig ved fjellovergangene.

Selv om det fredag vil bli litt mildere og litt mindre vind er dette bokstavelig talt bare stille før stormen.

I Agder-fylkene og i Telemark vil vinden komme opp mot stiv kuling på kysten. Nedbøren vil øke utover kvelden og komme som snø over 500–800 meter. Særlig i Vest-Agder meldes det om lokalt mye nedbør.

Slik det ser ut nå, er det Nord-Norge og Østlandet som vil slippe lettest fra uværet.

Riktignok vil vinden på Østlandet både på fredag og lørdag komme opp i stiv kuling.

Nedbøren vil komme som regn, muligens som snø i indre og høyere strøk.

Bekymret for klimaendringene? Les også økonomiredaktør Ola Storengs kommentar: Ingenting er sikkert lenger. Derfor prøver Carl I. Hagen å erobre klimasaken fra miljøeliten

Våt julaften på Østlandet

På selve julaften meldes det om regn på formiddagen på Østlandet, men oppholdsvær idet Sølvguttene synger julen inn og julemiddagen serveres.

I Nord-Norge vil været følge mye av det samme skjemaet med opp til stiv kuling i kyststrøkene, men minkende på kvelden.

I Nordland bys det på både sludd og regnbyger, men også her oppholdsvær utpå kvelden. Her advarer meteorologene spesielt mot fare for underkjølt regn på julaften.

I Troms og Finnmark vil også vinden minke utpå ettermiddagen og kvelden, men her kan værgudene også by på snø og snøbyger, spesielt i sørlige Troms og indre strøk av Finnmark.