Stortinget ber regjeringen utrede muligheten for økte avgifter på palmeoljebasert biodrivstoff

I forbindelse med enigheten om revidert statsbudsjett, viser stortingsflertallet til at palmeolje som inngår i drivstoffblandinger ofte ikke er produsert på en bærekraftig måte:

«Flertallet viser til viktigheten av at biodrivstoff faktisk fører til reduserte klimautslipp globalt.»

De ønsker derfor å redusere incentivene til å benytte biodrivstoff som ikke er bærekraftig. Stortingsflertallet fremmer derfor følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen utrede muligheten for differensiert avgift på biodrivstoff utenfor omsetningskravet med sikte på å fremme bærekraftig biodrivstoff. EØS-rettslige konsekvenser må utredes nærmere.»

Overrumplet

Regjeringen og regjeringspartiene H og Frp ble forrige onsdag overrumplet av en samlet opposisjon som ble enige om å forby biodrivstoff basert på palmeolje i all offentlig transport. Det skjedde uten at regjeringen eller regjeringspartiene ble konsultert eller varslet.

Saken ble debattert i Stortinget fredag.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og næringsminister Monica Mæland gikk derfor til det uvanlige skritt å skrive et brev til Stortingets energi- og miljøkomité. Her advarte de mot å gjøre et vedtak som kan stride mot EØS-avtalen og Norges internasjonale handelsforpliktelser.

Palmeolje øker klimautslipp

Det er ingen uenighet om at palmeolje er hovedårsaken til at stadig større deler av klodens regnskog forsvinner. Og at etterspørsel etter palmeolje dermed bidrar til økte utslipp av klimagasser.

Men regjeringen advarer altså mot problematiske, særnorske krav.

Fakta: Biodrivstoff 3. desember ble enigheten mellom regjeringspartiene og støttepartiene Venstre og KrF om statsbudsjettet for 2017 presentert for offentligheten. Sentralt i klimasatsingen står et omsetningskrav for biodrivstoff. Stortinget har vedtatt nå at 20 prosent av alt drivstoff som brukes til veigående transport skal være biodrivstoff i 2020. I dag er kravet 7 prosent. Det skal være en gradvis økning. Maksimalt 12 prosent skal være biodrivstoff produsert av vegetabilske oljer fra planter som raps, palmer og soya. Avansert biodrivstoff produsert av avfall og rester fra treindustrien teller dobbelt i klimaregnskapet. Det skal derfor være minimum fire prosent avansert drivstoff. Dette teller da som åtte prosent, og summen blir 20 prosent. Avgiftsfritak gis til alt biodrivstoff som omsettes ut over omsetningskravet. Det har ført til stor import av biodrivstoff det ikke stilles krav om bærekraft til. Mye av dette er trolig drivstoff laget av palmeolje.

Vidar Helgesen sa på fredag at han heller vil arbeide for at indirekte arealbruksvirkninger blir en del av EUs bærekraftsregime:

– Jeg arbeider for å endre loven, ikke for å bryte loven, sa han i en intens replikkrunde med SVs Heikki Eidsvoll Holmås i Stortinget.

Stortingets finanskomité skal etter planen avgi innstilling om revidert nasjonalbudsjett 14. juni. 21. juni er det ventet at revidert nasjonalbudsjett skal debatteres i Stortinget.