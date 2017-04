Stortinget bruker 26 millioner kroner på dyre komitéreiser

– Jeg ser ikke behovet for disse lange og kostbare turene. Selv om deler av opplegget kan være interessant, får man ikke så mye utbytte av reisene, sier stortingspolitiker Stefan Heggelund (H) til Dagens Næringsliv.

For inneværende stortingsperiode er det satt av over 26 millioner skattekroner til politikere som skal reise på komitéreise til utlandet. Det innebærer utgifter på 152.000 skattekroner pr. hode, skriver avisen.

For dyre, omfattende og lange

Heggelund sitter selv i arbeids- og sosialkomiteen, som har reist til Sveits, Romania, Polen, Spania, Finland, Belgia, Frankrike og Canada. Sistnevnte var dyrest, og selv om Heggelund mener det faglige opplegget var forsvarlig, mener han at komiteen kunne ha tilegnet seg de samme kunnskapene uten å reise dit.

Også Snorre Valen (SV), som sitter i finanskomiteen, mener mange av utenlandsreisene har liten nytteverdi.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

Han mener de er for dyre, for omfattende og for lange, og vil heller prioritere reiser innenlands. Han ønsker at ordningen må evalueres i neste periode.

Vil ha gjennomgang

Høyres Heidi Nordby Lunde ønsker også en gjennomgang av praksisen.

– Hvis man vil dra på interessante og eksotiske ferier, så bør man betale for det selv. Vi har gode lønninger på Stortinget, sier Lunde til Dagens Næringsliv.