Stortinget forbyr palmeolje for all offentlig transport

KrF og Venstre bryter dermed med regjeringspartiene Høyre og Frp og sørger for at en samlet opposisjon har flertall for forbud.

Regjeringspartiene ble tatt på sengen av den overraskende enigheten. Høyres medlem av energi- og miljøkomiteen, Tina Bru, hadde ikke hørt om forbudet i går, mens klima- og miljødepartementet i går ettermiddag ga beskjed om at statsråd Helgesen «kommenterer ikke mulige voteringsutfall i Stortinget, bare reelle».

Uvitende regjeringspartier

SV har vært forslagsstiller. Partiet har tidligere forsøkt å få Stortinget med på et generelt forbud mot å blande inn palmeolje i biodrivstoff, uten å lykkes.

– EU gjør det vanskelig for oss å forby palmeolje. Ved å gå veien om forskrift til lov om offentlige anskaffelser og si nei til å putte palmeolje på tanken, håper jeg det vil bidra til å gjøre alt drivstoff som selges i Norge palmeoljefritt, sier Heikki Eidsvoll Holmås.

Lise Åserud / NTB scanpix

– Mer skadelig enn fossilt diesel

Det totale forbruket av palmeolje i Europa har økt kraftig, særlig på grunn av biodrivstoff.

Regnskogfondet publiserer i disse dager en sammenstilling av alle nyere forskningsarbeider på virkningen av palmeolje i biodrivstoff.

Rapporten er utarbeidet av den britiske forskeren Chris Malins. Han finner at klimautslippene fra biodiesel fra palmeolje er «opptil tre ganger verre» enn utslippene fra fossilt drivstoff.

Fakta: Vedtaket om biodrivstoff 3. desember ble enigheten mellom regjeringspartiene og støttepartiene Venstre og KrF om statsbudsjettet for 2017 presentert for offentligheten. Sentralt i klimasatsingen står et omsetningskrav for biodrivstoff. Stortinget har vedtatt nå at 20 prosent av alt drivstoff som brukes til veigående transport skal være biodrivstoff i 2020. I dag er kravet 7 prosent. Det skal være en gradvis økning. Maksimalt 12 prosent skal være biodrivstoff produsert av vegetabilske oljer fra planter som raps, palmer og soya. Avansert biodrivstoff produsert av avfall og rester fra treindustrien teller dobbelt i klimaregnskapet. Det skal derfor være minimum fire prosent avansert drivstoff. Dette teller da som åtte prosent, og summen blir 20 prosent. Avgiftsfritak gis til alt biodrivstoff som omsettes ut over omsetningskravet. Det har ført til stor import av biodrivstoff det ikke stilles krav om bærekraft til. Mye av dette er trolig drivstoff laget av palmeolje.

– Slik situasjonen er nå, er det verre for klimaet å skape etterspørsel etter palmeolje enn å brenne av fossil diesel direkte, sier Malins.

Det samsvarer med annen forskning omtalt i artikkelserien om bioeventyret.

Finnes ikke bra palmeolje

– Selv bruk av såkalt bærekraftig og EU-sertifisert palmeolje er vitenskapen nå enige om gir større klimautslipp enn er bruk av fossilt drivstoff, sier avdelingsleder Nils Hermann Ranum i Regnskogfondet.

Den økte etterspørselen etter palmeolje til biodrivstoff til verdens bilister har skapt et enormt press på regnskogene i Indonesia og Malaysia. Det er regnskog Norge hittil har bevilget over 22 milliarder kroner for å redde.

Regnskogfondet har lenge ment at biodrivstoff fra palmeolje har skadet satsingen.

Kostnadene kan øke

– Et forbud mot offentlig innkjøp av palmeoljebasert drivstoff er et tydelig signal fra Stortinget til bensinleverandørene om at de må legge om, mener Ranum.

Norsk Petroleumsinstitutt organiserer bensinstasjonskjedene i Norge. Generalsekretær Inger-Lise M. Nøstvik mener konsekvensen vil være at innkjøper står overfor et smalere utvalg, og dermed dyrere produkter.

– Uten at det kan garanteres at dette vil gi bedre klimaeffekt. Det offentlige er store aktører. Men til det offentlige leveres det i hovedsak på egne tankanlegg. Et eventuelt krav vil derfor trolig ikke få implikasjoner for privatmarkedet, sier Nøstvik.

Mer fra opposisjonen

I dag er det to drivstoffleverandører som oppgir at palmeolje er en del av deres biodrivstoff. Holmås håper det vil bli ulønnsomt og upraktisk å fortsette med innblanding av palmeolje når det offentlige ikke kan bruke drivstoffet.

– Det ville vært politisk uansvarlig å ikke bruke makten som ligger i offentlige anskaffelser til å sørge for mer bærekraftig biodrivstoff, sier Miljøpartiet de Grønnes Une Bastholm.

Gorm Kallestad / NTB scanpix

Senterpartiet legger ikke skjul på at partiet er opptatt av mulighetene som ligger i Norge.

– Vi vil heller ha biodrivstoff laget av bærekraftig norsk skog enn klimaskadelig palmeolje. Nå er det mye som skal på plass før det første kan skje. Men dette vedtaket er et stort bidrag, sier parlamentarisk leder Marit Arnstad.

Venstres Ola Elvestuen mener forbudet vil fremme utvikling og produksjon av avansert biodrivstoff.