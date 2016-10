Streikegeneral ser ikke lys i tunnelen: – Lokførere står i kø for å streike

Selv om trafikken fløt bedre onsdag morgen enn tidligere i uken – da det tok et par timer å komme seg fra Vinterbro til Bussentralen, skapte togstreiken igjen frustrasjon hos pendlere i Follo og Østfold.

Nærmere 300 tog er innstilt onsdag, opplyser NSB.

Mange opplevde å bli frakjørt av bussen, og kommunikasjonssjef Eirik Andersen i Ruter sier problemet fra tidligere i uken fortsetter.

– I dag har vi fått melding om 16 frakjøringer sør for Oslo. Det er for eksempel mye trykk på bussene fra Kolbotn. I tillegg har vi fått melding om at 40 passasjerer ble frakjørt på Vinterbro, ved Tusenfryd, sier Andersen til NRK.

Trengsel

Streiken har vart siden 28. september, og 118 lokførere i Norsk Lokomotivmannsforbund er tatt ut av arbeidet.

Men streiken har også rammet passasjerer på andre lokaltogstrekninger.

Sveinung Berg Bentzrød

Lokførernes streikekonduktør, forbundsleder Rolf Ringdal, mener at NSB bevisst lager større problemer enn nødvendig i forbindelse med arbeidskonflikten.

Han reagerer på at «sikkerhetshensyn» fører til at regiontogene på Østfoldbanen ikke lenger slipper av eller ta på passasjerer mellom Rygge og Oslo. Aftenposten fortalte tirsdag at halvfulle tog kjørte forbi streikerammede på perrongene.

– NSB gjør mange rare ting og legger skylden på streiken. De har hele tiden forskjellige forklaringer. Å si at man ikke kan ta med passasjerer på Halden-toget, det er ikke redelig. NSB kjører tog som er mye fullere til vanlig, sier Ringdal.

Lite håp om løsning

Lederen i Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) har ikke hørt et pip fra NSB eller arbeidsgiverforeningen Spekter.

– Ingen kontakt mellom partene! Vi har ikke vært i kontakt med motparten.

Konflikten dreier seg om NLFs krav om at NSB og datterselskapet CargoNet skal forplikte seg til en nasjonal kompetansestandard for lokførere – og tar dette inn i tariffavtalen.

– Det burde komme signaler om at man i det minste å bli med på å diskutere problemet.

– Men dere har ikke endret kravene?

– Vi må ha forpliktende løsninger for å sikre kompetansen til våre medlemmer, sier Ringdal.

Dan P. Neegaard

– Står i kø for å streike

Han opplyser at det er stor streikevilje foran en eventuell opptrapping fra neste uke.

– Det er tydelige tilbakemeldinger fra medlemmene. Man nærmest står i kø for å være de neste til å bli tatt

– Prinsipiell uenighet

Ingvild Dahl Dørnes, kommunikasjonssjef i arbeidsgiverforeningen Spekter, som representere NSB og CargoNet, bekrefter at det ikke har vært forsøk på å løse konflikten.

– Vi er ikke uenige at det er viktig å få på plass krav til lokførernes kompetanse. Men det er uaktuelt å ta dette inn i tariffavtalen. Det er helt feil reguleringsnivå. Kravene til lokførernes opplæring må sette på myndighetsnivå, sier Dahl Dørnes.

Hun peker på at konflikten bunner i prinsipiell uenighet, men avviser ikke en åpning for å diskutere med motparten.

– Dersom lokomotivmannsforbundet har endret sine krav og posisjoner, og medner det er grunnlag for å gjenoppta forhandlingene, er det bare å ta kontakt, sier kommunikasjonssjefen i Spekter

Solberg vil ikke gripe inn

Statsminister Erna Solberg (H) avviser kravet fra partene i lokførerstreiken om å gripe inn nå med en forskrift som kan få togene til å rulle igjen.

– Dette er ikke en streik om hva staten skal gjøre, men om hva som skal tariffreguleres. Det har ikke myndighetene noe som helst med. Det bør ikke Stortinget, i respekt for trepartssamarbeidet, blande seg inn i, sa Solberg i Stortingets muntlige spørretime onsdag.