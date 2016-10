Streikerammede NSB-kunder kan få pengene igjen

Oppfinnsomheten blant de mange streikerammede NSB-passasjerer langs Østfoldbanen har vært stor den siste måneden: Kompiskjøring inn til byen eller til pendlerparkeringsplasser, hjemmekontor, overnatting på hotell eller hos venner, sykemeldinger og ferieuttak er blant løsningene som ble brukt da togene stoppet opp.

Da togstreiken ble avblåst på søndag, hadde den pågått i over én måned. Nå melder NSB at de vil refundere ubrukte reisekort og billetter for de rammede passasjerene.

Det betyr at pendlere kan få refudert store beløp: Et månedskort på strekningen Moss-Oslo koster 1732 kroner.

Hvor mye dette kan koste NSB er uklart, men rundt 20.000 mennesker ble rammet av streiken på Østfoldbanen hver dag den pågikk.

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Vi refunderer ubenyttede billetter i streikeperioden, sier kommunikasjonssjef Åge-Petter Lundeby i NSB til Aftenposten.

Mens de som har brukt billetten delvis, ved at de kjørte til en pendlerparkeringsplass og tok bussen videre inn til byen, ikke vil få refusjon for de dagene billetten ble brukt.

Berettighet krav

– Kundene kan henvende seg til oss, hvis de har et berettiget krav. Krav om refusjon hvis billetten likevel er brukt, vil være forsøk på svindel, sier Lundeby.

– Har dere muligheter til å kontrollere om en NSB-app er åpnet og brukt i streikeperioden, for eksempel på en buss ?

– Vi ønsker ikke å si noe om hvilke kontrollmuligheter vi har, sier Lundeby. Han vil heller ikke si noe om hvor store ressurser NSB vil sette inn for å kontrollere at kravene om refusjon er rettmessige og ikke forsøk på svindel.

Uklart om det skal kreves dokumentasjon

NSB har ennå ikke tatt stilling til hvor strenge de skal være når det gjelder dokumentasjon av kravene - for eksempel bekreftelse fra arbeidsgiver på hjemmearbeid.

– Vi ber folk henvende seg til oss, hvis du mener du har berettiget krav på refusjon, så vil det bli vurdert, sier Lundeby.

For NSB-kunder fra f.eks. Moss og andre steder utenfor Ruter-området vil det være enklere å få refusjon - disse passasjerene hadde ikke andre muligheter til å bruke sine månedskort eller periodebilletter.

Stig B.Hansen

NSB hadde mandag ettermiddag 17 busser i pendeltrafikk mellom Oslo S og Ski.

- Det er et tilbud til de som skal mellom disse stedene, de lokale stasjonene har vi ikke kapasitet til å betjene med disse bussene. Men Ruter har styrket kapasiteten på noen av sine bussruter ved å sette inn leddbusser, sier Lundeby.

Per Asbjørn Persen bare tok sjansen på at det gikk busser, og nådde en av dem med to minutters margin mandag ettermiddag. Inne på bussen hadde han god plass. Bussen var bare halvfull, mens de rutebussene som har vært redningen for noen av passasjerene har vært stappfulle i streikeperioden.

Alt skal gå som normalt fra tirsdag morgen

NSB-ansatte jobbet hele mandag med å få togene på plass der de hører hjemme når togtrafikken og rushtrafikken starter tidlig tirsdag morgen.

– Alt skal gå som normalt fra klokken 03 i natt. Det er ingen grunn til å tvile på det, sier Åge-Petter Lundeby.