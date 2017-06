Styrtregn og overfylte kjellere i natt – neste uke blir det enda verre

– Det er ikke utenkelig at brannvesenet får flere pumpeoppdrag på mandagen, sier meteorolog Rafael Escobar Løvdahl ved Meteorologisk institutt.

Natt til lørdag var det kraftig nedbør i Vestfold. På det meste ble det målt 57,1 millimeter nedbør på Nøtterøy.

Mellom klokken 23.00 og 03.00 fikk derfor brannvesenet mye å gjøre da vannmengdene rant fra gatene og inn i kjellere, meldte Vestfold interkommunale brannvesen.

Også Tønsberg, Re og Tjøme hadde kjellere som tok skade av vannet, skriver NRK.

Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Ny runde mandag

I dag letter det, og Løvdahl sier til Aftenposten at solen kommer til å vise seg utover ettermiddagen lørdag.

Men etter en litt ustabil og overskyet søndag, kan hele østlandet få kraftige regnbyger utpå mandagen.

– Det er nok fare for at noen kjellere kan bli fylt med vann, for det er snakk om kraftige byger. 10–20 mm i løpet av et par timer, sier Løvdahl.

Han sier at de samtidig forventer torden i disse bygene.

– Vi kan ikke si akkurat hvor disse bygene kommer, men hele østlandet er utsatt.

Usikkert fremover

Løvdahl sier at slik det ser ut nå, kommer det til å være usikkert vær fremover.

– Utover uken kan jeg ikke se at det kommer noe stabilt høytrykk inn, så vi må regne med fortsatt usikkert vær fremover, sier han.