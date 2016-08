«Sukker-mannen» pågrepet og siktet for å ha lurt kvinner for millioner

Politiet kaller saken «Sukker-saken» og den mistenkte mannen for «Sukker-mannen» fordi 30-åringen skal ha innledet relasjoner til kvinner på nettdatingsiden Sukker.no og bedratt dem.

Saken har ikke vært omtalt i mediene tidligere.

– Mannen ble pågrepet i Sundsvall i Sverige onsdag etter et samarbeid mellom norsk og svensk politi, opplyser politiadvokat Gunstein Bjørgum i Telemark politidistrikt til Aftenposten.

Kvinner fra flere steder i Sør-Norge

Mannen ble fremstilt for fengsling i Skien Tingrett klokken 12.30 fredag. Politiet begjæring om fire ukers varetektsfengsling ble tatt til følge.

30-åringen skal ha fått kvinnene til å låne ham penger, og i alt syv personer har til nå anmeldt ham.

Til sammen gjelder de syv tilfellene bedrageri for fem millioner kroner, opplyser politiet i Telemark til Aftenposten.

I tillegg er mannen siktet for et tilfelle av trusler og et tilfelle av skremmende atferd.

– De fornærmede kvinnene er bosatt ulike steder i Sør-Norge. Oslo går igjen, i tillegg til Telemark, Østfold og Vestlandet, sier Bjørgum.

Undersøker om det kan være flere fornærmede

Telemark politidistrikt har koordinert etterforskningen.

– Vi hadde en aksjon for å pågripe ham i Oslo i vår, men denne mislyktes. Han har vært etterlyst nasjonalt og internasjonalt, sier Bjørgum.

Mannen er dømt for lignende tilfeller tidligere, der han skal ha kontaktet kvinner på samme måte og lurt dem for penger.

– Vi kommer til å undersøke om det kan være snakk om flere tiltalte, opplyser politiadvokaten.

Nettdatingtjenesten sukker.no har tatt kontakt med Aftenposten for å understreke at deres firma ikke er mistenkt for å ha gjort noe galt i saken. Sukker.no synes det er uheldig at deres merkenavn blandes inn og at politiet har valgt å bruke benevnelsen «sukker-saken».