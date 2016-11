Mandag 14. november reduseres avstanden mellom Jorden og månen med 50.000 kilometer.

Fenomenet oppstår når det er et sammenfall mellom fullmåne og den minste avstanden mellom Jorden og månen.

Mens supermånen var godt synlig over blant annet Australia, Mexico og USA, er muligheten for å få øye på den på våre breddegrader samme døgn minimale.

Reuters / Dave Kaup / NTB scanpix

Grått skydekke

– Det ligger et grått skydekke over landet her østafjells, så jeg tror det blir vanskelig å se den. Det er nok mer sannsynlig å få sett den tirsdag. Da vil det være litt klarvær, så sjansen er vesentlig større. Jeg tror nok den er ganske stor og fin da også, sier vakthavende meteorolog Terje Alsvik Walløe ved Meteorologisk institutt i Oslo til NTB.

Også nordpå skjuler skydekket månen.

– Det er nok veldig liten sannsynlighet for å se den når solen går ned mandag i Nord-Norge. Det kan kanskje bli mulig å skimte supermånen over Finnmark, men det blir i så fall helt minimalt. Ser man den i Nord-Norge, er man heldig, sier vakthavende meteorolog Anita Ager-Wick ved Vervarslinga for Nord-Norge til NTB.

Jose Luis Gonzalez / NTB scanpix

Lysere enn vanlig fullmåne

Vi må helt tilbake til 1948 for å finne en fullmåne som er så nær vår egen klode. En slik måne kan være så mye som 14 prosent større og 30 prosent lysere enn en vanlig fullmåne.

Får du ikke med deg fenomenet, er det lenge til neste gang. Ifølge NASA vil neste mulighet være 25. november 2034.