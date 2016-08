«Supervention 2:» - Jeg vil gjøre noe som ikke har vært gjort før

Vinteren har vært hektisk og han merker på kroppen at han har pushet grensene. Men det er sånn han liker det.

Anders Backe (29) er profesjonell jibber og har deltatt i innspillingen til filmen «Supervention 2» som produksjonsselskapet Field Productions står bak, med Filip Christensen i førersetet.

Ett av høydepunktene er når Backe hopper over den kjente Globusen på Nordkapp-platået, et hopp han har ønsket å gjennomføre i lang tid.

Etter å ha nødvendige godkjennelser i boks, og 2 år med planlegging av logistikk, fikk han endelig prøvd seg i slutten av april.

Vegard Breie

Planen var å gjennomføre hoppet i fjor, men da var det ikke nok snø. I år var det mer, og Anders Backe skuffet selv snø med en hjullaster i flere dager for å lage det optimale hoppet over Globusen. Det måtte planlegges ned til minste detalj. Alt måtte stemme. Og når filmingen skulle skje, måtte det være sol og vindstille.

En ATV med en lokalkjent fører ga Backe fart ved hjelp av et 100 meter langt tau og en sjakkel. For lite fart og Backe kunne truffet jernkulen. For mye og turen ville fortsatt over stupet på 307 meter og ned i havet.

Hvordan det gikk kan du se i filmen som har première 28. oktober.

Hvorfor ønsket du å hoppe over Globusen?

– Man vil jo gjerne pushe sporten i nye retninger. Man vil gjøre noe nytt, noe som ikke har vært gjort før.

Vegard Breie

«Supervention 2» følger 15 utøvere i større og mindre grad fra november 2014, mange av de samme fra forgjengeren «Supervention».

– Men det er en selvstending oppfølger, sier produsent Filip Christensen.

– Og den tar opp temaer som er lett overførbare til hverdagen til folk flest. Hvordan tenker disse utøverne? Hvordan gjennomfører de målene sine? Den gir inspirasjon, også er det action og flott natur.

Blant utøverne i filmen er Aksel Lund Svindal, Terje Håkonsen og Jesper Tjäder. Deltakerne har et stort aldersspenn og ulike livssituasjoner, men felles for dem alle er at de liker å pushe grensene. Igjen og igjen.

– Jeg vil pushe sporten og kjenne på mestringsfølelsen. Det å lykkes gir en veldig god følelse.

Ifølge Anders Backe har «Supervention 2», i likhet med utøverne selv, skrudd til stuntene enda et knepp siden forrige film. Alt er råere, enda drøyere.

Opptakene til filmen ble gjort over hele Norge, i tillegg til i Alaska, Canada, Chile, Østerrike og Japan. Produksjonsselskapet har hatt 150 TB med opptak å få kontroll over. På det meste var tre filmcrew ute samtidig og filmet utøverne i feltet.

Vegard Breie

Filmen søker å bli enda bedre kjent med flere av utøverne fra den første filmen. For hva er det egentlig som driver dem til å gjøre det ene elleville stuntet etter det andre?

For Anders Backes del er det ganske enkelt.

