Surfing i Lofoten på forsiden av New York Times

Unstad i Lofoten og bygdas 15 innbyggere har det som surfere i hele verden er på stadig leting etter: De spesielle forholdene som gjør at bølgene blir store og enda større.

– Verdens tøffeste surfere har allerede oppdaget Lofoten. Vi ser av det som deles i sosiale medier at Lofoten eksploderer i det miljøet. Det er fantastisk viktig for oss, sier Dreyer til Aftenposten.

Oppslaget i New York Times` nettutgave kan gjøre Lofoten populært også hos andre. Reportasjen øverst på storavisens nettside tirsdag, med video av surfingen, viser ikke bare surfing og store bølger, men mye vakker natur og ikke minst nordlys.

– Hva betyr en slik artikkel for dere?

– Dette er en fantastisk flott artikkel, en viktig markedsføring som har en verdi utover det som vi kan prissette i kroner og øre.

Se Anders Melchiors kortfilm om Unstad her:

– Jeg har ikke lyst til å bruke et ord som «vanvittig», men dette får konsekvenser i form av at Lofoten får enda større oppmerksomhet. Det er viktig for området at vi kan få en helårlig turisme, sier Dreyer.

New York Times var i Lofoten under surfekonkurransen Lofoten Masters tidligere i oktober. Dette er verdens nordligste surfekonkurranse.

Avisens journalist intervjuet australieren Tim Matley, som vant herreklassen. Dette var første gang som Matley var nord for polarsirkelen, og første gang han surfet konkurranse med hette, hansker og støvler for å holde seg varm.

New York Times forteller at det er to butikker med surfeutstyr i Unstad, like mange som det er sauefarmer i bygda.

Kvinneklassen i Lofoten Masters ble for øvrig vunnet av Matleys kjæreste, norske Guro Aanestad