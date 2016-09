Svarte ikke på anmodning om å bosette flyktninger - nå slipper de å ta imot noen

– Dette er en bra plass, der min familie trives veldig godt, stråler syriske Mohammed Rehda på telefon fra Tynset øverst i Østerdalen.

Han og familien fikk et hjem på Tynset i fjor. Kona Yasmin arbeider allerede ved den lokale barneskolen, mens han fikk sitt første jobbtilbud denne uken.

Se hvor mange flyktninger din kommune tar imot lenger ned i saken

Har flere bosettingstilbud enn de trenger

Etter at flyktningkrisen slo inn for fullt i fjor høst, anmodet Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) om å få bosette 18.526 flyktninger rundt om i Norge i 2016.

Tynset var en av 357 kommuner som ønsket flyktningene velkommen. Den store flyktningdugnaden satte tidenes rekord. Til sammen 16.441 asylsøkere med opphold skal få bolig i Norge i år.

Kun 15 kommuner svarte ikke på myndighetenes oppfordring. Disse slipper nå å ta imot flyktninger – staten og Imdi har nemlig mer enn nok plasser:

Den brå nedgangen i asylankomster har gjort at Imdi har nedjustert behovet for bosettinger til 16.000 i år. Myndighetene har dermed 441 flere bosettingstilbud enn det er behov for!

Fakta: Disse kommunene har ikke svart Aftenposten har sendt e-post til ordførerne i de 15 kommunene som ikke har svart på Imdis anmodning for flyktningbosetting. Slik begrunner de hvorfor de ikke har svart: Engerdal - Imdi har anmodet om bosetting av 13 flyktninger – Vi har et vedtak om at vi til enhver tid skal ha 5 familier bosatt. Når en familie trer ut av kategorien, bosetter vi en ny. I høst bosetter vi en ny familie på 6. I tillegg fremmes det en sak til politisk behandling om eksisterende vedtak om bosetting skal endres, skriver ordfører Lars Erik Hyllvang (Sp). Røst - ble bedt om å bosette 15 flyktninger – Kommunestyret har sagt at vi kan tenke oss å ta imot 1–2 familier med barn. Det skulle vi klart å integrere i vårt lille samfunn her ute. 20–40 yngre menn har vi ikke muligheter til å integrere, med tanke på at vi ikke har nok arbeidsplasser, helsetjenester og lignende som det ville være behov for. Vi har fått beskjed fra Imdi om at vi ikke kan velge, men må ta imot dem vi måtte bli tildelt. Derfor har vi sagt nei, men vi skal vurdere dette senere, skriver ordfører Tor Arne Andreassen (Ap). Bokn - ble bedt om å bosette 12 flyktninger – Bokn kommune har gjordt vedtak om bosetting av flyktninger. Regner med svaret skal være sendt eller sendes snarlig til Imdi, skriver ordfører Tormod Våga (Sp). Fosnes - ble bedt om å bosette 10 flyktninger – Dette må bero på en misforståelse. Kommunestyret vedtok 25. februar å bosette 10 flyktninger i 2016, og Imdi er informert om dette. Kommunen har siden brukt tiden til å forberede bosetting. Vi har boliger klare, flyktningkoordinator startet i jobben tidligere i sommer og skole og helsevesen har gjort forberedelser for å møte den nye situasjonen, skriver ordfører Trygve Jonny Sandvik (Sp). Hattfjelldal - ble bedt om å bosette 20 flyktninger – Vi ønsker å bosette flyktninger, men har satset på å drive kommunalt asylmottak med 150 plasser i kommunen, skriver ordfører Harald Lie (Sp). Lurøy - ble bedt om å bosette 20 flyktninger – Vi arbeider med plan for bosetting av flyktninger i Lurøy som skal behandles i kommunestyre 28. september, skriver ordfører Carl Einar Isachsen (Sp). Sortland - ble bedt om å bosette 55 flyktninger – Det må være en misforståelse. Dette vedtok i kommunestyret i april i år: Sortland kommune øker antall nye flyktninger i 2016 med 15, derav 10 enslige mindreårige flyktninger under 15 år. Totalt antall nye flyktninger i 2016 vil være 50, skriver ordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap). Moskenes - ble bedt om å bosette 20 flyktninger – Vi har svart på bosetting: første familie er ventet i uke 41. Vi har lovt å bosette 10 i år og det samme neste år. Flyktningkonsulent startet i jobb nå i august, skriver ordfører Lillian Rasmussen (Bygdelista). Rødøy - ble bedt om å bosette 20 flyktninger – Saken var til behandling i kommunestyret, som konkluderte med at kommunen ikke hadde nødvendige ressurser til å bosette flyktninger. Og at det skulle startes planarbeid for å bosette flyktninger i perioden 2017 – 2019, skriver ordfører Olav Terje Hoff (Sp). Disse har ikke svart Aftenposten: Gildeskål - Imdi har anmodet om bosetting av 30 flyktninger

Tysfjord - 15 flyktninger

Tjeldsund - 20 flyktninger

Værøy - 15 flyktninger

Åseral - 10 flyktninger

Kautokeino 20 flyktninger

Får ikke velge familier - sier nei

Aftenposten har henvendt seg til ordførerne i alle de 15 kommunene. Flere viser til misforståelser og manglende oppføring fra Imdi (se faktaboks over).

Røst og Rødøy er de to eneste kommunene som bekrefter at de ikke ønsker å etterkomme Imdis bosettingsønske.

– Røst kommune har gjort vedtak om ikke å bosette flyktninger. Dette har vi informert Imdi om. Vi har fått forståelse for det og har hatt en god dialog med Imdi om dette, sier Røst-ordfører Tor Arne Andreassen (Ap) til Aftenposten.

– Hva er begrunnelsen for dette vedtaket?

– Kommunestyret har sagt at vi kan tenke oss å ta imot 1–2 familier med barn. Det skulle vi klart å integrere i vårt lille samfunn her ute. 20–40 yngre menn har vi ikke mulighet til i integrere. Vi har fått beskjed fra Imdi om at vi ikke kan velge, men må ta imot dem vi måtte bli tildelt. Derfor har vi sagt nei, men vi skal vurdere dette senere, svarer Andreassen.

Vil ikke dømme noen

– Vi er i den situasjon at vi i motsetning til tidligere har flere bosetningsplasser enn vi har personer med positive vedtak. Det er strålende at kommunene viser vilje til å tenke nytt og være løsningsorientert, sier Imdi-direktør Libe Rieber-Mohn.

– Og derfor slipper de 15 kommunene som ikke har svart, unna?

– Ja, men det er ikke riktig å bruke det begrepet. Bosetting er basert på frivillighet, og det kan være mange grunner til at kommuner ikke har svart på anmodningen. Vi ser ingen grunner til å dømme dem, og velger heller å rose og oppmuntre kommunene som har tatt utfordringen, svarer Rieber-Mohn.

Slik var virkeligheten i fjor: Bosettingssjokk

Imdi-direktøren peker på at det kan være lokale årsaker til at et knippe kommuner ikke har svart.

– Det er vanskelig å spekulere. Det kan være kommuner som ikke har et tilfredsstillende arbeidsmarked eller andre forhold lokalt. Vi vet også at flere kommuner ikke rakk å svare før året var omme, sier hun.

Har for mange plasser i 2016

Selv om norske kommuner har sagt ja til 441 flere flyktninger enn det Imdi har behov for å bosette, blir det uansett behov for bosetningsplasser fremover, opplyser Imdi.

– Det er ikke slik at behovet for bosetting stopper 31. desember, sier Rieber-Mohn, som mener det er for tidlig å si noe om hvor mye anmodningen for 2017 vil bli justert ned.

– Vi avventer nye prognoser fra UDI. Det er en prosess der Imdi i samråd med KS og UDI kommer frem til måltall for neste år. Vi kommer til å ha fullt trykk på bosetting fremover. Lave ankomsttall betyr også at vedtakene i UDI vil kunne fattes raskere, sier Libe Rieber-Mohn.

I 2015 ventet 5250 flyktninger på bosetting: Denne kommunen har tatt imot én familie på åtte år

– Må respektere dem som ikke klarer å ta imot

Kommunens Sentralforbund (KS) tror mange av kommunene som ikke har svart Imdi, trolig er små eller har andre utfordringer som gjør det vanskelig å bosette flyktninger.

– Det er nok flere som ikke har noe tilbud å stable på bena. Det kan være at det er timevis å reise for å komme på skole, at de mangler arbeidsplasser og boliger. Jeg tror det er viktig å respektere de kommunene som ikke klarer dette, sier spesialrådgiver Nina Gran i KS.

Hun viser til den enorme dugnaden kommune-Norge har gjennomført de to siste årene.

– Folk over hele landet har vist en enorm positiv vilje. I årevis har det vært en stor utfordring å bosette mer enn 5000 personer. I 2016 sier man ja til 16.500 flyktninger, påpeker Gran.

– Nå er utfordringen å få til en jevn bosetting. Flere kommuner har siden i vår ventet på å få henvist flyktninger, etter å ha bygget opp et apparat ut fra behovet. Nå frykter vi at det blir et veldig press til høsten.

Noen kommuner går motsatt vei: Tynset vil redde folketallet med flyktninger

Fakta: Disse kommunene tar i mot flere enn de er bedt om: Vindafjord Anmodet om å ta imot 35 (herav 8 enslige mindreårige)

Tar imot: 57 (0) Drangedal Anmodet om å ta imot 30 (10 enslige mindreårige)

Tar imot: 31 (10) Ål Anmodet om å ta imot 20 (5 enslige mindreårige)

Tar imot: 25 (5) Gol Anmodet om å ta imot 15 (5 enslige mindreårige)

Tar imot: 20 Krødsherad Anmodet om å ta imot 15 (5 enslige mindreårige)

Tar imot: 18 (6) Valle Anmodet om å ta imot 10 (0 enslige mindreårige)

Tar imot: 13 Randaberg Anmodet om å ta imot 50 (15 enslige mindreårige)

Tar imot: 56 (10) Høyanger Anmodet om å ta imot 25 (7 enslige mindreårige)

Tar imot: 28 Aure Anmodet om å ta imot 17 (6 enslige mindreårige)

Tar imot: 20 (6) Sel Anmodet om å ta imot 25 (5 enslige mindreårige)

Tar imot: 28 (5) Tynset Anmodet om å ta imot 27 (10 enslige mindreårige)

Tar imot: 30 (10) Røros Anmodet om å ta imot 20 (5 enslige mindreårige)

Tar imot: 21 (5) Aremark Anmodet om å ta imot 20 (5 enslige mindreårige)

Tar imot: 24 Klæbu Anmodet om å ta imot 25 (6 enslige mindreårige)

Tar imot: 50 (6) Grong Anmodet om å ta imot 17 (8 enslige mindreårige)

Tar imot: 27 (7) Flatanger Anmodet om å ta imot 10 (0 enslige mindreårige)

Tar imot: 14 Bø Anmodet om å ta imot 20 (3 enslige mindreårige)

Tar imot: 25 Gratangen Anmodet om å ta imot 15 (3 enslige mindreårige)

Tar imot: 25 (5)

Hva svarer kommunene?