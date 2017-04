Syria-farer fikk sju og et halvt års fengsel

Fengselsstraffen var i tråd med aktor, statsadvokat Frederik Rankes påstand.

En 46-åring som var tiltalt i samme sak ble dømt til fire års fengsel, en straff som var et halvt år strengere enn aktors påstand.

Inngikk terrrorforbund

De to dømte, en 24 år gammel tsjetsjener bosatt i Oslo med russisk statsborgerskap og en 46 år gammel mann fra Fredrikstad, ble i tingretten i desember i fjor dømt til henholdsvis sju og et halvt og seks års fengsel for å ha inngått terrorforbund og for å ha sluttet seg til IS i Syria.

Begge mennene ble kjent skyldige av juryen i Borgarting i å ha deltatt i ekstremistgruppen IS, men juryen fant at bare yngstemann hadde inngått terrorforbund. Det er på det rene at de to faktisk var i Syria og deltok i en IS-treningsleir i Taqbua.

– Vi er meget tilfredse med å ha fått juryens kjennelse på at 24-åringen inngikk et terrorforbund da han sluttet seg til IS. Vi er også godt tilfreds med at 46-åringens opptreden er regnet som deltakelse i IS, sa Ranke til NTB etter juryens kjennelse.

24-åringen har innrømmet at han hadde som mål å slutte seg til den terrorlistede ekstremistorganisasjonen, men nekter for å ha planlagt terror. 46-åringen har hevdet at han feilaktig ble IS-rekrutt. Hans plan var å slutte seg til Den frie syriske hæren, og han gjorde det han kunne for å komme seg ut av treningsleiren med livet i behold.

