TV 2 gikk for langt i å beskylde barn for mobbing. Ble felt i PFU.

I dag behandler Pressens Faglige Utvalg medienes dekning av Lommedal-saken, som handlet om den 13 år gamle jenta som døde av avmagring på en hytte i Valdres.

TV 2 ble felt for punkt 4.8 i Vær varsom-plakaten, som sier:

4.8. Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet. Dette gjelder også når foresatte har gitt sitt samtykke til eksponering. Barns identitet skal som hovedregel ikke røpes i familietvister, barnevernssaker eller rettssaker.

Klagene mot de andre mediene behandles også i dag.

Det var daværende konstituert generalsekretær i Norsk Presseforbund, Nils Øy, som brukte initiativretten for å klage inn mediene til klageorganet.

Mange medier er klaget inn

I tillegg er en artikkel i Budstikka i november i fjor klaget inn med samtykke fra jentas mor, mens foreldre til barn i Lommedalen har klaget inn TV 2 på samme grunnlag som Nils Øy.

Det totalt var ni medier som var klaget inn. På grunn av at TV 2, NRK, NTB, Aftenposten, VG, Dagbladet og Dagsavisen og lokalavisene Valdres og Budstikka omfattes av klagen, var det et svært vikarpreget PFU-møte tirsdag.

TV 2 er blant dem som har fått mest kritikk, for å ha konstatert svært tidlig og bombastisk at jenta ble mobbet. Fortsatt står følgende å lese i en sak publisert 4. januar 2016:

«TV 2 vet at jenta (13) ble mobbet på barneskolen og utviklet alvorlige spiseforstyrrelser som følge av det».

Saken har allerede vært gjenstand for en debatt internt i pressemiljøet, og flere medier har til en viss grad tatt selvkritikk for sin dekning.

Under et debattmøte i januar i regi av Oslo Redaktørforening sa både NRK og TV 2 at de kan ha gått for langt i å fremme påstander om at medelever hadde mobbet 13-åringen.

Saken ble også diskutert på pressens konferanse for gravejournalistikk (SKUP) nylig.

Tar hensyn til barna

Av hensyn til omtalen av mindreårige barn blir ikke tirsdagens møte i PFU strømmet på Norsk Presseforbunds nettside.

Straffesaken mot jentas mor behandles i Valdres tingrett mandag 24. april. Moren er tiltalt for grov mishandling etter at datteren døde av avmagring.

Hun nekter straffskyld og mener tiltalen bygger på enkelthendelser som er tatt ut av sin sammenheng. Det er satt av seks uker til saken.

