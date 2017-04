TV 2, Dagbladet, Dagsavisen og NTB gikk for langt i å beskylde barn for mobbing. Ble felt i PFU.

Aftenposten i samarbeid med Medier24. Les mer om samarbeidet her.

Et enstemmig PFU-møte mente TV 2 gikk for langt i sin dekning av Lommedalen-saken. – Et klart brudd på Vær varsom-plakaten, mener utvalgsmedlem Sylo Taraku.

I dag behandler Pressens Faglige Utvalg en rekke mediers dekning av Lommedal-saken, som handlet om den 13 år gamle jenta som døde av avmagring på en hytte i Valdres.

TV 2 ble felt for punkt 4.8 i Vær varsom-plakaten, som sier:

4.8. Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet. Dette gjelder også når foresatte har gitt sitt samtykke til eksponering. Barns identitet skal som hovedregel ikke røpes i familietvister, barnevernssaker eller rettssaker.

Klagene mot de andre mediene behandles fortløpende i dag. Det er hittil blitt klart at også NTB, Dagsavisen og Dagbladet blir felt i saken.

Aftenposten får en mildere form for fellelse i PFU - altså kritikk fra utvalget. Det er ikke et samlet utvalg som avgir denne kritikken da Alexander Øystå, som representerer redaktørene, tok dissens.

PFU mener Aftenposten og de andre mediene burde tatt mer forbehold for å unngå at de omtalte barn følte seg skyldige i mobbing. Utvalget mener at Aftenposten ikke har identifisert mobbere, men fungerende PFU-leder Liv Ekeberg mener Aftenposten likevel ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til barna som vil føle seg pekt på.

Det var daværende konstituert generalsekretær i Norsk Presseforbund, Nils Øy, som brukte initiativretten for å klage inn mediene til klageorganet.

Fakta: «Lommedalen-saken» En 13 år gammel jente ble funnet død på en hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015.

Obduksjonsrapporten viste at hun døde av avmagring.

Jentas mor er tiltalt for grov mishandling. Saken kommer opp for Valdres tingrett 24. april 2017, men retten settes i tinghuset på Gjøvik.

Fylkesmennene i Oslo og Akershus og i Oppland mener barnevernet i både Bærum og Øystre Slidre har begått lovbrudd i behandlingen av 13-åringen.

Dødsfallet utløste gransking av tre skoler hvor jenta hadde vært elev. Rapporten konkluderte med at skolene hadde gjort mye for 13-åringen, men de fikk likevel kritikk for at prosedyreregler ikke var fulgt.

Statens helsetilsyn åpnet også tilsynssak mot behandlere i helsevesenet, men konkluderte 2. mars med at 13-åringen fikk forsvarlig helsehjelp.

Presseforbundet har klaget TV 2, NRK, NTB og seks aviser inn for PFU i forbindelse med deres dekning av saken.

Mange medier er klaget inn

I tillegg er en artikkel i Budstikka i november i fjor klaget inn med samtykke fra jentas mor, mens foreldre til barn i Lommedalen har klaget inn TV 2 på samme grunnlag som Nils Øy.

Det totalt var ni medier som var klaget inn. På grunn av at TV 2, NRK, NTB, Aftenposten, VG, Dagbladet og Dagsavisen og lokalavisene Valdres og Budstikka omfattes av klagen, var det et svært vikarpreget PFU-møte tirsdag.

TV 2 er blant dem som har fått mest kritikk, for å ha konstatert svært tidlig og bombastisk at jenta ble mobbet. Fortsatt står følgende å lese i en sak publisert 4. januar 2016:

«TV 2 vet at jenta (13) ble mobbet på barneskolen og utviklet alvorlige spiseforstyrrelser som følge av det».

Saken har allerede vært gjenstand for en debatt internt i pressemiljøet, og flere medier har til en viss grad tatt selvkritikk for sin dekning.

Under et debattmøte i januar i regi av Oslo Redaktørforening sa både NRK og TV 2 at de kan ha gått for langt i å fremme påstander om at medelever hadde mobbet 13-åringen.

Saken ble også diskutert på pressens konferanse for gravejournalistikk (SKUP) nylig.

Tar hensyn til barna

Av hensyn til omtalen av mindreårige barn blir ikke tirsdagens møte i PFU strømmet på Norsk Presseforbunds nettside.

Straffesaken mot jentas mor behandles i Valdres tingrett mandag 24. april. Moren er tiltalt for grov mishandling etter at datteren døde av avmagring.

Hun nekter straffskyld og mener tiltalen bygger på enkelthendelser som er tatt ut av sin sammenheng. Det er satt av seks uker til saken.

