Takker Aftenpostens lesere for senger til barna

Rå mugglukt. Iskald trekk fra gulvet. Muselort. Rotter i taket. Slik bodde Leyla Hesso i et nedslitt hus i Istanbul da Aftenposten besøkte henne for snart et år siden, i januar 2016.

I motsetning til lillesøsteren Midia som for to år siden kom til Drammen, greide aldri storesøster Leyla å bli FN-godkjent overføringsflyktning. Hun arbeider beinhardt for å holde liv i seg og sine fem barn.

Historien om de to syriske søstrene – den ene i Drammen, den andre i Istanbul – engasjerte mange av Aftenpostens lesere. I Drammen har lillesøster Midia opplevd mye på kort tid, som møter med skibakker og dronning Sonja.

Hjelpen kom frem

– Nå har vi det hundre tusen ganger bedre enn før, stråler Leyla Hesso på telefon fra Istanbul.

Aftenpostens artikkel om de to søstrenes ulike skjebne, rørte og engasjerte mange lesere. Mange ville hjelpe Leyla Hesso og barna hennes. Flere sendte familien penger. Det har endret livet deres.

Selv om barna hennes fremdeles ikke går på skole, i motsetning til fetteren og kusinen i Drammen, er fembarnsmoren svært takknemlig.

– Jeg takker Aftenpostens lesere, jeg takker de gode hjelpere i Norge for hjelpen som jeg og barna har fått.

Særlig er Leyla Hesso takknemlig for bidraget fra en av giverne, en norsk kvinne. I snart et år har kvinnen hver måned sendt Leyla 200 euro.

– Hun er et menneske i ordets rette forstand, hun er et lys i livet vårt.

Pengene kommer godt med

Varme klær til barna. Bedre og renere møbler og gulvtepper. Nye glassplater for matlaging. Ost og melk. Senger. Alt dette kan hun kjøpe nå. Men ikke minst har hun kunnet flytte til en bedre leilighet.

– Nå har vi det varmt og godt. Og jeg har kjøpt senger. For første gang i livet sover barna mine i en seng. Leyla Hesso stråler og ler på telefonen fra Istanbul.

Fakta: Krigen i Syria Borgerkrigen i Syria startet for snart seks år siden, som et folkelig opprør mot president Bashar al-Assads regime. Siden har det eskalert til en internasjonal konflikt med Russland som Assads støttespiller, mens USA støtter opposisjonen. I november i år startet Syria og Russland & nbsp; intensive luftangrep mot Aleppo for å drive ut opprørsstyrkene som siden 2012 har kontrollert den østlige delen av byen. Ifølge Human Rights Watch har Russland og Syria begått krigsforbrytelser i Aleppo i høst. Krigen har ført ca. ti millioner syrere på flukt. Trolig er rundt 250.000 blitt drept. Kilde: UNHCR

Fembarnsmoren og de to eldste døtrene Aya (13) og Rohef (14) jobber fortsatt i skofabrikk, Leyla er takknemlig for at de nå bor så mye bedre enn før.

Hun sier at de eldste barna er blitt for gamle til å begynne på skolen i Tyrkia nå. Yngstemann har mulighet, men nå håper hun å kunne gi alle barna en ny start med utdanning i et annet land.

– Drømmen min er at barna mine skal få gå på skole, sier hun.

Kjemper for drømmen

Litt av pengene har Hesso brukt på å skaffe syriske pass til seg og barna. Hun har ikke helt gitt opp håpet om å bli gjenforent med barnas far som skal ha fått opphold i Tyskland.

– Hvordan var det å få hjelp fra Aftenpostens lesere?

– Prøv å forestille deg at du er midt i en ørken og plutselig oppdager du en vannkilde. Det er en fantastisk følelse.

– Hvordan reagerte barna?

– De er veldig glade. Da jeg kjøpte senger til dem, sa de: Mamma, for første gang har vi sovet uten å få vondt i ryggen.

Hun kjøpte to senger, i den ene sover de tre eldste døtrene, i den andre sover moren sammen med de to minste barna.

– Har du unnet deg noe til deg selv?

– Nei.

– Hvorfor ikke?

– Jeg gir alt til barna mine. Nå kan jeg lage litt sunnere mat til dem. De får varme klær mot kulden. Sånt gjør meg så glad. Men jeg lover deg at jeg vil stå på og fortsette kampen.