Tesla-biler skal heretter utstyres med avanserte sensorer og kamerautstyr som vil gjøre dem i stand til å tilbakelegge lange strekninger uten at sjåfører trenger å holde i rattet eller trykke på pedaler.

Det inkluderer også at bilen kjører ut av garasjen og henter deg, og slipper deg av der du skal, og finner en parkeringsplass på egen hånd.

BENOIT TESSIER / Reuters

Men det er flere aspekter ved den nye teknologien vi tar opp i denne ukens teknologimagasin, for eksempel om hvordan Tesla skal «skygge» deg som sjåfør.

Se hvordan det fungerer i videoen øverst i saken.

Norsk undervannsdrone

Geir Amundsen og Per Kristian Bjørkeng i Teknologimagasinet fikk under Oslo innovation week snakket med en norsk produsent som skal lage undervannsdroner for «folk flest».

Men til en pris av rundt 15.000 kroner er det vel litt tvil om hvorvidt det blir en like populær hit som de nye, små, sammenleggbare dronene som går opp i skyene.

Blueeye

Samkjøring i elbil kan løse trafikkproblemer

Uber får hard medfart for tiden, men under Oslo innovation week fikk vi sett nærmere på Spiri – en ny samkjøringstjeneste.

Det danske oppstartsfirmaet vil produsere egne elbiler som du kan bruke for prisen av en bussbillett, hevder de selv.