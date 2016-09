Denne uken byr vi på en mengde spennende stoff. Kun én uke etter Gopro lanserte sin første drone tar kinesiske, og klasselendende, DJI opp kampen med sin splitter nye sammenleggbare drone «Mavic».

Noen momenter skiller likevel de to og det gjenstår fortsatt å se om bildekvaliteten er det som skal skille de to. Prismessig ligger de to på øret likt - i alle fall i USA.

Naturlig nok har vi etter at Apple lanserte sin betaversjon av «portrettfunksjonen» testet dette ut Iphone 7 Plus. Spørsmålet gutta stiller seg er om du kan oppnå det samme resultatet med en smarttelefon som med et skikkelig speilreflekskamera. Til dels ja, men som du ser i videoen er det spesielt ett problem de to i studio har oppdaget den «smarte» teknikken ikke takler.

Apple

Snapchat annonserte denne uken deres utfordrer til Google Glasses, deres «Spectacles», altså briller. Solbrillene med videokamera i skal kunne legge snutter rett på «Mystory» i appen som fra nå kun heter Snap.

Snap

Du kan ved å spille av podkasten under høre på sendingen istedet for å se på den, dersom du foretrekker det. Dersom spilleren ikke fungerer for deg kan du prøve å høre den i et nytt vindu her.

Under kan du se hele foredraget til Musk om «flerplanets»-fremtiden.