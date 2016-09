Teledata kan snøre inn jakten på drapsmannen

Lørdag klokken 19.30 ble 49 år gamle Nils Olav Bakken funnet drept, ille tilredt og kraftig forbrent i et skogsveikryss på Veståsen i Søndre Land.

Bakken skal ifølge NTB ha følt seg truet av andre personer som er tilknyttet rusmiljøet i Dokka.

Den siste sikre observasjonen av 49-åringen var fredag ved 16-tiden i Dokka sentrum i Nordre Land. En politibetjent observerte Bakken, som gikk til fots i retning boligen sin i Landmovegen 4 litt utenfor sentrum.

Teledata kan avsløre mye

Aftenposten får bekreftet at politiet har funnet Bakkens mobiltelefon. Politiadvokat Kristian Johansen ønsker imidlertid ikke å si om Bakken hadde mobiltelefonen i lommen da den ble funnet.

Hvis telefonen ble funnet på liket, vil analysene av teledata fra kjernenettet kunne avsløre informasjon om hvor Bakken har vært og til hvilke tidspunkter forfyttingen har foregått.

Hvis gjerningsmannen også hadde med mobiltelefon, kan eventuell lagret informasjon i basestasjonene trolig kunne fortelle om andre har hatt det samme bevegelsesmønsteret i det samme tidsrommet i samme område.

Kripos bistår

Mobilselskapet som Bakken var abonnent hos har god dekning i området, bortsett fra de siste to-tre kilometerne frem til stedet der han ble funnet død og kraftig forbrent.

Det er satt opp mer enn fire basestasjoner som kan har registrert innslag av Bakkens mobiltelefon på den rundt 20 kilometer lange reisen fra Dokka til funnstedet på Veståsen i Søndre Land.

Aftenposten får også bekreftet at Kripos er engasjert i å analysere nettrafikken som Bakken har holdt på med. Epost, sms og chat kan si noe om hva Bakken var opptatt av og hvem han har vært i kontakt med før han ble tatt av dage.

Var engstelig

Nils Olav Bakken levde et ensomt liv og var plaget med smerter og kraftig angst. Han måtte ta smertestillende medisiner for å komme seg gjennom hverdagen. I tilgjengelige rettsdokumenter kommer det frem at Bakken var plaget med fysiske begrensninger som gjorde det vanskelig for ham å bevege seg rundt uten bil.

Den siste tiden skal Bakken ifølge flere medier ha vært redd og følt seg truet. Dagbladet skriver at han hadde fått besøk hjemme av folk, angivelig fra rusmiljøet, som har vært bevæpnet med øks.

