«Dere er rovdyret. Taliban er byttet. Til Valhall!»

Kampropet, utstøtt av norske soldater som for ti år siden skulle tvinge Taliban ut av det krigsherjede Ghowrmach, vil for alltid bli forbundet med soldatene i Telemark bataljon.

Kampropet ble «oppfunnet» av bataljonssoldaten Emil Johansen.

I dag er historien snudd til noe positivt, skal det vise seg, når Norges eneste, helprofesjonelle hæravdeling markerer 15 år med base på Rena.

Privat

Norges knyttneve på bakken – her er historien

Telemark bataljon er Norges knyttneve på bakken. Én gruppe soldater er akkurat reist til Litauen for i et halvt år utgjøre en «trygghetsstyrke» for NATO.

En annen reiser til Anbar i Irak, i juli, for å trene og rådgi irakske sikkerhetsstyrker og planlegge operasjoner i kampen mot IS.

De står på det de selv kaller «ekstremt kort» beredskap for NATO.

Samtidig er Telemark bataljon det kraftigste Norge på kort varsel kan sette inn på bakken, om noen skulle true norsk territorium.

Aftenposten har sett på historien til Telemark bataljon. På kontroversene, suksessene og hva avdelingen i dag står for. Vi har tellet kjente ledere, og fått vite hvordan de nylig klarte seg i militære leker, mot elitesoldatene fra US Marines.

Forsvaret

Ble opprettet av danske Frederik V i 1789

I 2010 åpnet Telemark bataljon nordmenns øyne for at Norge igjen var i krig, i Afghanistan.

Da var det gått 221 år siden det Telemarkske Infanteri-Regiment ble opprettet, i Stavern i Vestfold, på verftet som bar navnet Fredriksvern verft.

Sveinung Berg Bentzrød

Offiserene som nektet å slåss for Sverige

Befalet som forteller om Telemark bataljon har selv vært med hele veien i avdelingens «tredje liv».

Aftenposten møter oberstløytnant Terje Bruøygard (43), rittmester Gunnar Børte (37) og kommandersersjant Odd Einar Nygård (39) i «De Tre Graners Sal» på den gamle krigsskolebygningen i Tollbugata i Oslo.

De tre graner er tre offiserer som ruver ekstra i bataljonens historie (se faktaboks).

Fakta: Slik døde «De tre graner» Frederik (skrives også Friderich) Adolph Schleppegrell (1792–1950) var norsk kadett i Telemarkske Regiment fra 1804 til 1807. Han ble offiser 15 år gammel, og fortsatte i regimentet frem til 1815. Han falt som dansk generalmajor ved Isted i Flensborg i Slesvig, under felttoget mot Slesvig-Holsten, i 1850. Hans død er ifølge Wikipedia omtalt i N.F.S. Grundtvigs Kiærminde-Vise, Det var en sommermorgen, om slaget på Isted Hede, hvor det heter: Der faldt den gamle ’Nordmand den djærve Sleppegrell. Han regned meer ei Kugler, end Hagl det haarde Fjeld! Både Oslo, Larvik og København har gater oppkalt etter Schleppegrell. Olaf Rye (1791–1849) var kadett i Telemarkske Regiment fra 1801 til 1808, og offiser her fra 1808 ti 1815. Også han nektet å avlegge ed til den svenske kongen. Rye falt som generalmajor under et slag ved Fredericia i 1849. Olaf Ryes plass på Grünerløkka i Oslo og Ryes Plads i Fredericia er oppkalt etter ham. Hans Helgesen (1793–1858) var kadett fra 1811–1813, og offiser i Telemarkske Regiment fra 1813–1815. Han ble ifølge Wikipedia en del av den prøyssiske hær under feltmarskalk Gebhard Leberecht von Blücher, og kjempet mot Napoleon. Han gikk siden i dansk tjeneste og kjempet i Frankrike med en utsendte danske styrke. Helgesen deltok i den franske julirevolusjonen, og fikk sin avskjed som kaptein i den danske hær av kong Frederik VI i 1830. I 1838 vendte Helgesen tilbake til Norge og levde under fattige forhold her frem til 1840. Siden reiste han til det sydlige Slesvig, hvor han bosatte seg i landsbyen Bergenhusen i nærheten av Frederiksstad. Han døde som oberst i Rensborg i 1858 og ble etter eget ønske begravet ved siden av Schleppegrell. Helgesens gate i Oslo er oppkalt etter ham.

Opprettet rykkeklar styrke

Forsvaret

Tidlig på 1990-tallet kom NATO til at de manglet en styrke som kunne rykke ut på kort varsel. Det norske svaret ble Telemark bataljon, som i 1993 ble etablert med base på Heistadmoen ved Kongsberg, med i underkant av 1000 mann.

Bataljonen besto av en blanding av vernepliktige og frivillige.

Styrken ble sendt på oppdrag både i Bosnia og i Kosovo, og gjorde det bra, men ifølge Bruøygard var den oppgitte beredskapen «litt juks». Det tok tre måneder å forberede utrykning.

e-mail

Fra tre måneders utrykningstid til seks timer

I 2002 ble Telemark bataljon flyttet til Rena i Hedmark, der leir og treningsanlegg ble rustet opp for mellom syv og åtte milliarder kroner.

Fra nå av skulle bataljonen utelukkende bestå av profesjonelle soldater, der nåløyet for å komme inn var trangt.

Den 1. juli 2003 ble avdelingen erklært «operativ», nesten samtidig ble de første soldatene sendt for å bistå en britisk brigade, i Irak.

Så kom Afghanistan.

Lars Kroken, Forsvaret

Det begynte i Kabul, der Telemark bataljon assisterte afghansk politi, og blant annet patruljerte gatene med kampvogner av typen CV90.

Den 23. mai 2004 mistet de sin første soldat, da 29 år gamle Tommy Rødningsby drept i Kabul. Kjøretøyet han satt i ble beskutt med raketter.

Den 8. februar 2006 ble Norges PRT-base i Meymaneh i Nord-Afghanistan angrepet av en mobb. Fire afghanske angripere ble drept, av afghansk politi, mange såret. En alliert styrke kom i siste liten nordmennene til unnsetning, en egen styrke fra Telemark bataljon rykket ut fra Rena, på seks timers varsel.

Og så kom historien som for alltid vil være knyttet til Telemark bataljon.

I Mannebladet Alfa: – Å krige er bedre enn sex

I 2009 og 2010 var norske soldater jevnlig i kamp med opprørsstyrker.

I august var en ny kontingent på vei til det krigsherjede landet.

– Det siste daværende hærsjef Per Sverre Opedal sa til meg var: Jeg kommer til å sende ned masse media. Dere kan si hva dere vil, det er ingen som blir halshugd, sier Terje Bruøygard.

Måneden etter skapte uttalelser fra unge soldater i Telemark bataljon sjokkbølger hjemme i Norge.

– Å krige er bedre enn sex, sa en soldat til det nye mannebladet Alfa.

– Hensikten er å drepe, uttalte en offiser.

På sin egen facebook-side var kompanisjef Rune Wenneberg avbildet i full stridsuniform, solbriller og vikinghjelm. Kampropet «Til Valhall», som bataljonen brukte før de skulle i strid i 2008, gjallet i VG.

Av Fredrik Skavlan fikk Wenneberg, en av Norges høyest respekterte offiserer, tilnavnet «Major Valhall».

Sveinung Berg Bentzrød

– Vi kom styrket ut av Valhall-historien

– Man skal ikke bagatellisere det som ble sagt, men det var én mann som sa noe, en 23 år gammel geværmann uten medietrening, sier dagens sjef, Terje Bruøygard.

– Er ordbruken annerledes i dag?

– Den interne sjargongen er hard. Det må den være. Og sikkert rå. Men den er også myk, den dekker hele spennet. Den gang var vi i kamp med Taliban. Hjemme ble du møtt med at du representerte en ukultur. Det var ikke lett.

– Men Alfa-saken minner oss på å være verdistyrt, og den fikk folk til å forstå hva landets soldater var ute på. Alt i alt kom vi styrket ut av saken, sier Bruøygard.

Lars Kroken, Forsvaret

Fakta: Dette er Telemark bataljon i dag Omkring 470 profesjonelle fulltidssoldater. Klar til å deployere på kort varsel både nasjonalt og internasjonalt. Har deltatt i internasjonale operasjoner over hele verden. Er en del av Brigade Nord, der den delvis profesjonaliserte Panserbataljonen og den vernepliktsbaserte 2. bataljon er de andre kampavdelingene. Støttes av flere andre avdelinger på Rena, som gir en stridsgruppe med alle støtteelementer. Er Hærens bidrag til NATO sin Very high readiness-styrke, en styrke som skal kunne rykket ut på kort varsel. Telemark bataljon vil også være en del av NATO Response Force (NRF) fra 2018–2020 Akkurat nå: Telemark bataljon er en del av NATO-operasjonen Enhanced Forward Presence (eFP) i Baltikum. Over 200 norske soldater skal være stasjonert i Litauen i seks måneder som ledd i et avskrekking- og beroligelsestiltak i Baltikum og Polen. Norge med Telemark bataljon har reist ut med stridsvogner av typen Leopard 2. Dette er første gang Norge stiller med stridsvogner i en internasjonal operasjon.

Telemark bataljon i dag: – Har aldri vært bedre

Bruøygard, Gunnar Børte og Odd Einar Nygård, den siste med den for mange sjeldne graden kommandersersjant, representerer hjertet i det som i dag er Telemark bataljon.

De har helt usedvanlig bred erfaring.

Fortsatt har mellom 25 og 30 prosent av soldatene i bataljonen kamperfaring. Nygård har mellom 70 og 100 trefninger bak seg.

– Vi definerer trefning som en stridskontakt der noen forsøker å drepe deg. De kan vare ifra noen minutter til tre dager, sier den godslige trønderen.

Hvert år skiftes rundt 50 soldater ut. For to uker siden ble 16 nye soldater ansatt, som i motsetning til tidligere, da de måtte ut igjen før fylte 35, kan søke om tilsetting til de fyller 60.

– Det tar tid å bygge opp profesjonalitet i alle ledd, at alt er satt i system, innenfor samband, sanitet og logistikk. For oss har det tatt rundt ti år, sier Gunnar Børte.

– Vi har nok aldri vært bedre, sier Bruøygard.

I sin tid avskaffet Norge de såkalte underoffiserene. Dette er gevinstene når de nå hentes inn igjen.

På fornavn også med sjefen

Dette er betegnende for styrken til Telemark bataljon, sier Bruøygard:

– Jeg husker at vi også i 2010 skulle til Ghowrmach. Vi skulle være ute i 14 dager. Jeg sa at det kom til å bli tøft, det er ikke sikkert alle overlever. Hvordan forholder dere dere til det?

– Soldatene, som sto med armene om hverandre, svarte: «Det er dette vi er her for.» Da begynte jeg å grine.

Det er få kvinner i Telemark bataljon. Men de som er der gjør nøyaktig det samme som mennene, og bærer like tungt.

– Avdelinger som US Marines, der jeg selv ble utdannet, skvetter når de oppdager at soldatene tiltaler meg med fornavn. Hvordan kan man da opprettholde disiplin? Men vi styrer med verdier. Og de er 200.000 soldater. Vi så mange færre.

– Apropos det, Tyskland stilte tre millioner soldater da de angrep Russland under 2. verdenskrig. Dere er underkant av 500 soldater. Det er ikke mye?

– I historisk perspektiv er det smått. NATO bruker mye energi på å flagge bataljonen som nå er i Litauen. Den teller 1000. Størrelsen på hærstyrker er blitt mindre, det skyldes ikke minst ny våpenteknologi.

– Og kostnader?

– Og kostnader, sier Bruøygard.

Fakta: De som fikk store navn Mange av dem som i dag er, eller har vært, ledere i Forsvaret, har hatt lederroller i Telemark bataljon. Som Robert Mood, generalløytnanten som ble sjef for Hæren og FN-utsending til Midtøsten. Rune Jacobsen, i dag sjef for Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø. Odin Johannessen, i dag sjef for Hæren. Ingrid Margrete Gjerde, senere sjef for Garden og Krigsskolen, kanskje den sterkeste kandidaten om en norsk regjering skulle velge en kvinnelig forsvarssjef. Og Rune Wenneberg.

Forsvaret

Hvordan gikk det med de militære lekene på Rena? Med US Marines?

– De kom sist. De er unge, sterke, flinke og har en enorm avdelingsfølelse. Men våre folk har nok mer allround trening, fysisk og militært, smiler Bruøygard fornøyd.

Forsvaret

Sveinung Berg Bentzrød